〈力積電重返上市〉黃崇仁：明年獲利將大幅成長 未來3年產業不會供過於求

力積電 (6770-TW) 今 (6) 日掛牌上市，董事長黃崇仁表示，明年產能滿載，獲利絕對會大幅成長，銅鑼廠約 3-5 萬片產能已全部被客戶包走，看好未來 2-3 年產能持續吃緊，不可能供過於求。

黃崇仁表示，現在看明年的需求，如手機、PC 等，可以算得出來，但汽車需求算不出來，車用電子對半導體需求量非常龐大，產業不可能供過於求，且若相關需求持續成長，未來 2-3 年產能緊缺情況還是會存在。

黃崇仁透露，目前銅鑼廠約 3-5 萬片產能全部被客戶包走，生意已好到這種地步，從在手訂單來看，明年營運一定比今年好，獲利大幅成長絕對沒問題。

黃崇仁也說，客戶為確保產能供給，紛紛洽簽長約，長約期間至少 2 年，也因此看 2023 年還是很樂觀，完全不在乎產能過剩這種問題。

對於明年第一季晶圓代工價格漲幅，黃崇仁未多作評論，僅說整體產業趨勢是漲價約 10-15%。

外界關注聯電 (2303-TW) 與力積電棄保效應，黃崇仁回應，要看 EPS，力積電股本較小，且籌碼也較集中，上市後有利投信與外資投資，另一家廠商業績做得不錯，但資本額太龐大、籌碼也相對凌亂。

力積電今日掛牌上市，早盤最高飆漲近 6 成、站上 78.9 元，盤中維持超過 5 成漲幅，蜜月行情甜。

