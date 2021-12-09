權證投資人一定要了解的 權證投資人看多標的TOP5

美股四大指數本週二強漲，科技股及晶片股表現亮眼，也帶動 12/8（三）台股半導體類股漲勢，然而隨著獲利了結賣壓出籠，台股加權指數終場小漲 35.50 點，以 17,832.42 點作收。觀察 8 日權證市場概況，權證總成交金額達 38.6 億元，為近五個交易日最高，認購、認售成交金額占比分別為 96.7%、3.3%。從投資人現股看多金額前五名來看，以半導體族群最受到資金青睞，合晶 (6182-TW)、創惟 (6104-TW)、強茂 (2481-TW)、中美晶 (5483-TW) 等皆依序入榜，其中，合晶看多金額突破 3,505 萬元，大幅超過其他現股標的。合晶為全球第六大半導體矽晶圓供應商，於 8 日最新公布的 11 月合併營收高達 9.88 億元，月增 3.4％、年增 47.2％，除了半導體市場需求持續旺盛，合晶明年營運更有望受惠於漲價與產能擴增再創新高，投資人若看好標的，建議可挑選 合晶群益 16 購 03 (726646)、合晶群益 17 購 01 (726894)、合晶群益 15 購 05 (727070) 等價內 5%~ 價外 20% 且剩餘天期長之認購權證進行布局。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

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