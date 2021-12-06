潔淨能源ETF夯 台灣投資人也能買到了。

近來碳權交易火熱，本屆聯合國氣候大會 (COP26) 更敲定全球碳權交易規則，這些均彰顯出綠色大商機正來襲，不少人更已經趁早布局，從國外投資人瘋買潔淨能源 ETF 即可窺知。而國內也將推出首檔潔淨能源 ETF，指數成分股涵蓋全球最頂尖 30 家潔淨能源公司，預料將掀起一股買潮。

跟著各國政府投資 布局綠色商機正逢時

氣候變遷日益嚴峻，全球積極展開減少溫室氣體排放，目前已有超過 130 個國家響應淨零碳排目標，涵蓋全球近 9 成碳排放與經濟產值。

而減少碳排放，潔淨能源為重要關鍵，根據能源教育資源總中心估計，平均產生一度電的二氧化碳排放量，利用天然氣、石油、煤炭等傳統石化燃料，所排放出的二氧化碳為 490 克~ 820 克，相較之下，利用風力、水力、太陽能等潔淨能源，僅為 12 克~ 48 克，二氧化碳排放量大幅降低。也因此，各國政府透過政策或獎勵措施，積極推動能源轉型，鼓勵使用潔淨能源，提高普及率。

不僅如此，潔淨能源從製造端到消費端，正朝向良好的循環發展。因為消費者需求增加，太陽能板、風機等成本亦隨之降低，增加企業投入與消費者使用意願。以目前最夯的電動車為例，除了高價款，也有幾十萬元的平價款，跟燃油汽車售價差不多，自然會驅動消費者改以電動車代步。

資金追逐綠色商機 潔淨能源 ETF 資產規模暴增

綠色商機崛起，而且至少是數十年的投資熱點，不亞於工業時代、網路及行動通訊的到來。也因能源轉型投資在全球迅速火了起來，帶動全球潔淨能源 ETF 資產規模倍增。

尤其 COP26 大會之後，能源轉型正成為全球指導原則，更加凸顯潔淨能源舉足輕重之地位，許多投資人因而紛紛湧入潔淨能源 ETF。根據 ETFLogic 資料顯示，截至 11 月 12 日為止，美國版的 iShares 全球潔淨能源 ETF(ICLN)，及歐洲版的 iShares 全球潔淨能源 ETF(INRG)，兩檔 ETF 光是在過去一個月，就吸引了 5.08 億美元的資金流入。未來隨著淨零碳排需求的增加，此類型 ETF 資產規模將持續飆升。

全球投資人瘋買潔淨能源 ETF，除了產業前景佳之外，亮麗的報酬表現也是主因。《華爾街日報》請了多位 ETF 專家挑選出他們認為，可能在未來幾年帶來強勁回報的五大主題，潔淨能源就是其中一個。

而今年以來，美股頻創新高，雖然潔淨能源指數表現明顯落後美股四大指數，以標普全球潔淨能源指數（S&P Global Clean Energy Index）為例，去年漲逾 140%，今年出現回檔，跌幅曾高達 2 成。然而，整理後，長期買點浮現，正是入手的好時機，況且潔淨能源指數也開始逆轉勝，10 月份表現甚至優於大盤。

First Trust 那斯達克 Clean Edge 潔淨綠能 ETF(QCLN) 今年以來上漲 10.22%，10 月份漲幅就高達 23.66%，是 10 月份歐洲表現第二好的 ETF；ICLN.US 今年以來下跌 10.02%，但 10 月漲幅為 16.72%。其他如 INRG 、HANetf S&P Glb Cln Engy Slct HANzero ETF (ZERO)10 月漲幅也分別有 16.4% 及 19.1%。

目前全球主要潔淨能源 ETF

國內首檔潔淨能源 ETF 將上市

為了讓國內投資人也能參與目前最火熱、最具潛力的潔淨能源商機，富蘭克林華美投信將於明 (2022) 年 1 月推出國內首檔潔淨能源 ETF(00899)，追蹤標普全球潔淨能源精選指數表現，成分股為全球最頂尖的 30 家潔淨能源公司，包括太陽能、風力、水力、燃料電池(氫能源為主)、生質能等潔淨能源製造或提供潔淨能源技術與設備者。

成分股是根據自由流通市值排名、潔淨能源相關程度，選出 30 檔，並會於每年定期審核 2 次，並於一月及七月進行季度權重調整。由於該指數是篩選更專注潔淨能源、且企業評價比較高的公司，所以能夠入選的公司堪稱是潔淨能源領域的佼佼者。至於績效方面，標普全球潔淨能源精選指數今年 4 月 6 日開始發行，從 5 月低點至 10 月底為止，累積報酬率近 3 成，表現相當亮眼。

00899 ETF 預計明年 1 月 3 日至 1 月 5 日募集，一張 ETF 只要 2 萬元，讓小資族、社會新鮮人等資金有限者，用小資金就能參與未來潔淨能源商機，投資門檻低、又是未來大趨勢，預估會如同之前熱募的電動車 ETF 一樣，將掀起一股買潮。

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