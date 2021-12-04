美5州發現Omicron！世衛：勿對Omicron感到恐慌

週五 (3 日) 世界衛生組織 (WHO) 敦促人們不要對 Omicron 變種病毒的出現感到恐慌，並表示現在說是否需要重新設計疫苗還為時過早。

在南非和波札那 (Botswana) 報告 Omicron 變種病毒染疫案例後，Omicron 已在亞洲、非洲、美洲、中東和歐洲現蹤，目前有 20 多個國家出現 Omicron 確診，美國有 5 個州已淪陷。

美國總統拜登表示：「我們將用科學和速度來對抗這種變種，而不是慌張混亂。」

世界衛生組織 (WHO) 向大眾疾呼需要做好準備和謹慎，而不是恐慌以對。

美 5 州發現 Omicron！世衛：勿對 Omicron 感到恐慌 (圖片：AFP)

世界衛生組織首席科學家斯瓦米納坦 (Soumya Swaminathan) 週五表示：「我們該有多擔心？我們需要做好準備和謹慎，而不是恐慌，因為我們的情況與一年前不同。」

瓦米納坦稱：「Delta 確診佔全球感疫的 99%。Omicron 變種必須更具傳播性才能在在全球範圍內佔據主導地位，這是可能的，但無法預測。我們需要等待，希望它更溫和一些…… 但現在就整個變體得出結論還為時過早。」

瓦米納坦提到：「儘管存在突變，目前的疫苗仍應繼續提供針對嚴重疾病的保護。目前，我們擁有有效的高效疫苗。我們需要專注於讓它們更公平地分配，需要專注於讓風險最高的人們接種疫苗。」

包括英國和美國在內的幾個國家都提出第三劑計劃，但這與旅行禁令一樣也存在爭議，許多科學家表示，阻止病毒傳播的方法是確保較貧窮的國家能夠獲得疫苗，而不是向較富裕國家的人們提供全面強化的疫苗注射。