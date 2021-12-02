鮑爾轉鷹持續增加年底的波動性

週三 (1 日) 聯準會主席鮑爾表示，Fed 將在 12 月的利率政策會議上討論加速縮減購債計劃，華爾街分析師認為，鮑爾的鷹派轉向，將增加年底市場波動性。

儘管 Omicron 來勢洶洶，鮑爾週二卻表示，Fed 縮減購債 (Taper) 的計畫可能加速，預計將在 12 月聯邦公開市場委員會 ( FOMC) 會議上討論此問題，引爆週二拋售潮，鮑爾週三試圖緩和市場道：「加快 Taper 不一定是市場破壞性事件。」

鮑爾：通膨可能繼續成為 Fed 主要擔憂，而不是 omicron 本身 (圖片：AFP)

鮑爾本週在參議院的證詞中表示，omicron 確實可能使通膨威脅複雜化，並且通膨可能繼續成為 Fed 主要擔憂，而不是 omicron 本身。

市場已知的是，鮑爾關於通膨和加速 Taper 可能比預期更為鷹派，如果 Omicron 的威脅沒有變得可怕，鮑爾和聯準會官員公開表示，經濟已經學會與疫情共存，每一波新疫情對經濟的損害都較小。

Jefferies 首席市場策略師 David Zervos 表示，市場目前所經歷的，是 Fed 在一段時間內傳遞資訊的預演，除了 Omicron 效應的影響之外，加快 Taper 可能會繼續加劇市場波動。

Zervos 點出即便鮑爾仍續任主席，但通膨和供應更加僵化的情況下，明年一個新的 Fed 將要成形，結合起來可能會產生很大的火花。

摩根大通全球經濟研究主管兼首席經濟學家 Bruce Kasman 表示，投資者應牢記本季度經濟顯示出強勁勢頭，儘管 Omicron 的不確定性增加新的威脅，通膨依然存在。預期 Fed 將更早採取行動升息，這次經濟擴張與上一次非常不同，並且需要更高的利率，但市場需要消化它。

Wilmington Trust Investment Advisors 的投資策略主管 Meghan Shue 表示，提前結束縮減購債計畫，更有可能意味著提前升息，如果最終是如此，但升息週期更短，這對市場來說是一個更好的結果。

Truist Advisory Services 首席市場策略師 Keith Lerner 提出，Fed 加速退場和通膨擔憂的不確定性將給市場注入更高的波動性，回顧鮑爾的 2018 年作法很有啟發性，如果需要，Fed 就會轉向。

美國出現首例 omicron 和 Fed 的鷹派傾向的擔憂，標普收跌 1.83%，低於 50 日移動均線，連續第二個交易日收黑。