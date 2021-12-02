美國現首宗Omicron病例 患者具南非旅行史症狀輕微

新魔王變異株 Omicron 強襲，週三 (1 日) 美國疾病管制與預防中心 (CDC) 確認，美國加州出現首宗 Omicron 病例，染疫者曾前往南非旅行，有輕微症狀。

美國首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 週三稱，美國發現第一例已知的 Omicron 病例，這名患者完成兩劑疫苗接種，11 月 22 日從南非返回美國舊金山，在 11 月 29 日 COVID-19 檢測結果呈陽性，該病患正自我隔離中，已聯繫所有密切接觸者，病毒檢測皆為陰性。

佛奇提到：「我們感到很高興，這名患者不僅症狀輕微，而且實際上症狀似乎正在改善。」

「可能需要兩週或更長時間才能深入了解 Omicron 在人與人之間傳播的難易程度、它引起的疾病的嚴重程度，以及目前疫苗是否能提供足夠的保護力。」

南非 11 月 25 日宣布發現新冠新變種病毒 B.1.1.529，並引發大眾擔憂，世界衛生組織決定列為需要關注的變種 (Variant of Concern) ，並以希臘字母「Omicron」命名。

世界衛生組織週三稍早稱，Omicron 已在西班牙、加拿大、英國、奧地利和葡萄牙等至少有 23 個國家現蹤。美國疾病管制與預防中心 (CDC) 正在考慮收緊旅行建議和規定，包括諸如縮小入境旅客檢測窗口。

洛克菲勒基金會 (The Rockefeller Foundation) 主席 Rajiv J. Shah 指出，最富裕國家未能迅速和發展中國家分享新冠疫苗，這是出現新冠病毒變異株 Omicron 的一個關鍵原因。

受此消息影響，VIX 恐慌指數暴漲，美債殖利率走低，其中 30 年期美債殖利率跌至年初以來的最低點，殖利率曲線進一步趨平，黃金小幅上漲，美股尾盤回吐早盤漲幅，三大指數集體收黑，道瓊收跌逾 460 點。