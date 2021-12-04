〈美股熱門股〉輝達併安謀受阻跌逾4% 滴滴揮別美股暴跌22%

輝達併安謀受阻 挫跌 4.46%

輝達 (NVDA-US) 以 400 億美元併購安謀 (Arm) 案，日前遭到美國聯邦貿易委員會 (FTC) 以反壟斷為由提起訴訟，讓該案越來越不可能實現，利空消息影響周五（3 日）股價挫跌 4.46% 至每股 306.93 美元。

FTC 表示，該交易將讓輝達擁有不公平的掌控權，阻礙對手取得發展運算晶片所需的運算技術和設計，如果批准此交易，合併後的公司將妨礙資料中心和汽車輔助駕駛系統等先進技術的進步。

輝達併安謀是半導體產業最大併購案，原本預期此交易能在 2022 完成，但目前卻面臨監管機關的阻力。

FTC 的行政法官將在 2022 年 8 月審判。FTC 可透過內部程序或在聯邦法院提起訴訟，根據行政程序，行政法官將依據審判做出初步裁決，可訴請由 FTC 委員會投票表決，但做出的決議仍最終可能在聯邦法院面臨上訴。

滴滴揮別美股轉港股 暴跌 22.18%

隨中國加強監管政策與美國 SEC 宣布頒行外國公司上市監管新規，赴美掛牌未滿半年的中國叫車公司滴滴出行 (DiDi-US)，周五宣布將從紐交所下市，轉往香港上市，消息重挫股價暴跌 22.18% 至每股 6.07 美元。

美國證券交易委員會（SEC）日前批准修正條款，敲定《外國公司問責法》 (HFCAA) 細節，要求在美國上市的外國公司披露更多有關審計的資訊，否則可能 3 年內遭強制下市，預計將影響 270 家中企。

滴滴先前不顧中國政府的疑慮及反對下，執意在美股上市，結果惹怒北京政府高層。不久後滴滴遭到中國國家網信辦執行網路安全審查，旗下 25 款 App 全面下架，還遭到「資安通敵」的輿論攻擊。

外媒曾報導指出，中國國家網信辦已要求滴滴制定從紐交所下市的具體計畫。如今滴滴宣布下市消息，意味著北京政府才是讓自美股下市的力量。

直到現在，滴滴仍然被列為中國大陸官方這一波對商界巨頭整頓的首要對象之一。

Wedbush 證券分析師 Daniel Ives 表示，華爾街仍有各種中國科技股，滴滴是一個值得警惕的故事，此外，滴滴在紐交所下市後，其股東可能轉往軟銀投資的 Grab 公司，以參與亞洲叫車服務市場。

日前借殼上市的東南亞叫車巨擘 Grab(GRAB-US) 周五上漲 2.74% 至每股 8.99 美元。

派樂騰下跌 2.02% 回吐盤中分析師升評漲幅

派樂騰 (PTON-US) 周五下跌 2.02% 至每股 43.55 美元，回吐盤中德意志銀行給予「買入」（Buy）評等帶來的漲幅。

德意志銀行分析師 Chris Woronka 表示，雖然派樂騰上季財報與財測不佳，股價波棟可能會持續幾季，但還是推薦有耐心度過這段時期的投資者買進，因為看好該公司較長期的基本面。

Woronka 說，目前遠距辦公的混合模式也會延伸到健身領域，這使得派樂騰有足夠的動力慢慢在營運上恢復過來。此外他認為在家運動不僅是一種趨勢，在第一例新冠疫情病例報告前，派樂騰成長軌跡強勁。

Woronka 認為，派樂騰可能會新款、價格更平價的 Tread 跑步機可能將超過飛輪車的銷售，預料到 2024 年，該公司的訂閱收入將快速成長。

報告中也提到，派樂騰也擁有一批狂熱的粉絲，該公司可利用這些品牌忠實客戶找到平台內容推廣新方式，拓展至相關媒體。派樂騰用戶流失率相當低，自 2019 年以來，該公司用戶流失率僅在 1% 以下徘徊。

Woronka 說，如果派樂騰能從基本面因素中重新站穩腳根，股價就會有相當大的上漲空間，給予該股「買入」評等，目標價訂在每股 76 美元。

在研究該公司股票的 30 位分析師中，有 16 位分析師給予「買入」評等，12 位將該股評為「持有」（Hold），剩下兩位則評為「賣出」（Sell）。