〈貴金屬盤後〉美元走強 金價跌至逾1周低點 本周跌0.9%

黃金期貨價格周五（19 日）收逾一周低點，主因是美元升至 16 個月高點，此外，原油價格大跌使原物料行情走低。

Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 表示，今天原油價格大跌嚇壞了包括金屬與黃金在內的原物料板塊，原油是原物料產業的領頭羊，目前看來價格已觸頂，至少短期內是如此。

此外 Wyckoff 說，美元指數上揚對金屬來說是不利訊號，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數（DXY）上漲，主因是受奧地利宣布全國封鎖以緩解新冠病毒蔓延影響，該封鎖措施可能延續 20 天，而歐洲最大經濟體德國，未來也不排除以這種方式抑制疫情傳染。

美元走強可能有損以美元計價的資產需求，讓使用較弱貨幣單位買家購買這些資產的成本更高。此外在全球經濟前景尚未明朗之際，美元往往會吸引投資人的興趣，讓金價與其他大宗商品價格承壓。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 9.80 美元或 0.5%，收每盎司 1,851.60 美元，為 11 月 10 日以來交易最活躍黃金期貨最高收盤價，本周下跌 0.9%。

新冠病例增加與奧地利封鎖報導，打壓風險偏好，替美元提供支撐，並在早盤提振黃金期貨價格走勢，這兩者都被視為避險資產。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，黃金似乎在等待新的方向催化劑，目前市場正在等待更多有關聯準會（Fed）如何因應通膨升溫的線索。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 12 美分或 0.5%，收每盎司 24.781 美元，本周下跌 2.2%。

Libertas Wealth Management Group 總裁 Adam Koos 表示，黃金與白銀期貨本周相對不溫不火，因為市場人士都在關注更多有關 Fed 升息的線索。不過 Koos 認為 Fed 在 2022 年內不會升息。

隨市場即將步入年底假期，Koos 預計有利率方面的消息會比較少，但會有更多來自經濟數據與新聞報導，證實通膨與大宗商品價格漲勢正在蔓延，而且 Fed 幾乎沒有能力阻止。

Koos 認為，通膨是助長大宗商品價格漲勢猛烈的原因，黃金等貴金屬正處於上升期，而且還會持續一陣子。

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