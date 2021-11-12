〈貴金屬盤後〉通膨擔憂情緒持續支撐 黃金連6漲 登6月來最高點

週四 (11 日) 交易，黃金期貨價格連續第六個交易日上漲，對美國通膨飆升的擔憂情緒促使金價登上 6 月以來最高點。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，在美國通膨報告公佈前，黃金價格已上升，因為交易者在面臨通膨可能上升之際，投向黃金避險。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 15.60 美元或 0.8%，收每盎司 1863.90 美元，為 6 月 14 日以來，交易最活躍黃金期貨的最高收盤價。

黃金連續 6 日上升，根據道瓊市場數據，這是自 5 月 20 日結束的 6 日漲勢以來最長的連續上漲紀錄。

週四由於退伍軍人節假期，美國沒有公布經濟數據。週三美國公布，10 月 CPI 月增 0.9%，高於經濟學家預期的 0.6%；年增 6.2%，創下 1990 年 11 月以來最大增幅。

然而，花旗銀行策略師警告，黃金獲得的新動能恐怕不會持續到冬天之後。

Aakash Doshi 為首的花旗策略師團隊週三晚間報告指出：「如果黃金價格本週守在接近每盎司 1850 美元附近，新投資者可能會流入，而每盎司 1900 美元可能是下一個上行目標。」

「然而，在短期利率市場上，美元走強和更積極的 Fed 不利黃金，即使通膨看起來很強勁。」Doshi 說。

「通膨更持久，或甚至出現停滯性通膨，對此的擔憂情緒支撐抗通膨債券 (TIPS)、黃金和加密貨幣的通膨避險需求，由於 11 月 CPI 應該會維持潛在強勢，這樣的需求可能成為短期內的主題。」花旗 Doshi 團隊報告寫道。

黃金漲勢與美元上漲強碰，ICE 美元指數週四上升 0.3% 至 95.142。美元走強通常不利美元計價的大宗商品價格表現。

GoldCore 營銷總監 David Russell 表示，黃金的反彈實際上還處於非常早期的階段。黃金市場可能在價格再次大幅上漲之前停滯不前。

他稱，如果黃金價格的 50 日 MA 上升至 200 日 MA 上方，那就可能是確認漲勢的里程碑之一。FactSet 數據顯示，週四 12 月黃金的 200 日 MA 在 1795.75 美元，而 50 日 MA 在 1783.32 美元。

與此同時，花旗將 0-3 個月黃金目標價調升 11% 至每盎司 1900 美元，以及第四季價格預期自每盎司 1700 美元調升至 1800 美元，但 Doshi 表示他們已經將「肥尾風險」 反映在價格上，即黃金明年將創下每盎司 2100 美元以上的新名義高位。他們對 2022 年下半年到 2023 年基本上看跌。他們預期 Fed 將在 12 月的 FOMC 會議上發出加速縮表的訊號。

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