〈貴金屬盤後〉美創近31年最快通膨 黃金上漲1% 登6月以來最高點

週三 (10 日) 交易，黃金期貨價格收登 6 月以來最高點，係因數據顯示，美國通膨率創下 30 多年來最高水準，令黃金價連續第五日收高。

美國 10 月 CPI 月增 0.9%，高於市場預期的 0.5%；年增 6.2%，高於市場預期的 5.9%，並創下 1990 年 11 月以來最高水準。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，黃金是「完美的通膨對沖工具」，所以在通膨數據公布後，黃金價格已大幅上升，「這是因為交易者認為，儘管美元指數上升，Fed 落後於趨勢，所以他們必須採取措施來控制通膨步伐。」

ICE 美元指數上升 0.9% 至 94.781，美元走強通常會構成美元計價的大宗商品價格壓力。

然而，由於通膨並非假期購物季前需要的最好消息，美股普遍走低，對具有避險特質的黃金提供支撐力。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 17.50 美元或 1%，收每盎司 1848.30 美元，為連續第五日上升，且是 7 月 7 日連 5 漲以來最長漲勢。

根據道瓊市場數據，黃金收在 6 月 16 日以來最高點。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 45 美分或 1.9%，收每盎司 24.772 美元，最活躍白銀期貨價格創 9 月初以來最高收盤價。

世界黃金協會全球研究主管

世界黃金協會全球研究主管 Juan Carlos Artigas 表示，「工資大幅上漲和供應鏈中斷，尤其是與運輸產業相關的供應鏈中斷，一直支撐通膨上升。」

「展望未來，我們認為高通膨持續下去的風險很大，因為這是後疫情期貨幣和財務政策實施後連鎖效應中的副作用。這反果來應可支撐黃金的避險投資需求。」

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