〈貴金屬盤後〉金價連7漲 周漲近3%創5月以來最大漲幅

黃金期貨周五（12 日）收漲，延續連 7 日漲勢，周漲幅接近 2.9%，創下自 5 月 7 日以來最大單周漲幅。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示，通膨是很真實的擔憂，而金價正反映出這點。

Koos 表示，美元走高前構成黃金短期賣壓，然而隨美國聯準會（Fed）和政府推出更多刺激與增加流動性措施，美元短期上升走勢可能迅速反轉下滑，催化金價上漲。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 4.60 美元或 近 0.3%，收每盎司 1,886.50 美元。道瓊市場數據顯示，這是自 6 月 11 日以來交易最活躍黃金期貨的最高收盤價。此外，連 7 日漲勢也創下自 2020 年 7 月 29 日以來最長上漲時間，當時金價連續上漲 9 日。

密西根大學周五公布的 11 月消費者信心指數從 10 月的 71.7 跌至 66.8，同時對未來一年通膨率預期從 10 月的 4.8% 升至 4.9%，創下 2008 年夏季以來最高水準。

SIA Wealth Management 首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，本周早些時候，黃金、白銀與鈀金均大幅反彈，原因是先前美國與中國公布的通膨增幅超過預期，而這些貴金屬作為保值與避險通膨升溫的角色成為市場焦點。

Cieszynski 說，隨著大宗商品價格攀升、薪資提高、供應鏈瓶頸，投資人更擔心通膨並非暫時，而會維持一段時間。

美國周三公布的 10 月消費者物價指數（CPI）較 9 月上漲 0.9%，遠高於經濟學家預期的 0.5% 增幅，以年增率來看，10 月 CPI 年增 6.2%，創下逾 30 年來新高，金價當日上漲 1%。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周五雖然略貶，但本周共上漲約 0.8%。

美元升值會拖累黃金等以美元計價的資產，由於市場擔心通膨飆升可能會迫使 Fed 升息，讓美元對海外投資人更具吸引力。

一些專家表示，如果 Fed 將被迫以預計還要快的速度升息，而美元也隨之攀升，則金價漲幅可能有限。

ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 在一份報告寫道：「黃金是一種良好的對抗通膨的避險工具，因此消費者價格上升會對黃金價格提供支撐，然而 Fed 的升息時機與市場預估有所差異，讓美元有了進一步上揚空間，從而限制黃金漲勢。」

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