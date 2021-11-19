〈貴金屬盤後〉投資者入袋為安 黃金自6月以來高點回落

週四 (18 日) 交易，黃金期貨價格收跌，在前一日最活躍期貨創 6 月以來最高收盤價後，漲勢稍歇。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示：「過去幾週黃金價格一直飆漲，所以交易者獲利了結是很自然的事。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 8.80 美元或 0.5%，收每盎司 1861.40 美元。

週三 12 月黃金上漲 0.9%，創 6 月 11 日以來，交易最活躍黃金期貨最高收盤價。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 27 美分或 1.1%，收每盎司 24.90 美元，吐回了昨日 0.9% 的升幅。

「儘管週四黃金收低，我們不認為投資者對金價下跌有任何擔心，因為近期就連 Fed 削減購債引起的下跌幅度都不巨大。金價可能會自此逐步走高。」Aslam 說。

週四雖然美元漲勢稍歇， ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.272% 至 95.553，且公債殖利率下滑，但黃金仍收低。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「黃金一直難以維持上週的突破，係因美元上漲且公債殖利率本週多數時間處於領先，所以金價承壓。但只要通膨擔憂情緒仍是主要焦點，金價下行空間就應該有限。」

他補充，「我預期，金價任何短期走疲的時間點，都是逢低買進的買家切入點。」

他認為，黃金的關鍵支撐位在 1830 美元附近，先前黃金在此價位遭遇強勁阻力，「只要公債殖利率不要大幅上升，這個價位應該會有許多買家有意購買。」

由於供應鏈瓶頸以及後疫情期復甦階段的需求快速增加，令通膨激增，也引起市場對通膨的擔憂情緒，而該情緒有助於提振最近幾週的黃金價值，但目前尚不清楚黃金還能進一步上漲多少，因為公債殖利率的走勢令一些投資者對貴金屬失去興趣。

經濟數據方面，截至 11 月 13 日的一週，初次請領失業救濟人數減少 1000 人，達 26.8 萬人，但數據公布後，黃金僅短暫收復部分跌幅。

另外，費城 Fed 週四公布，11 月地區製造業活動指數自上個月的 28.3 升至 39。

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