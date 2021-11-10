〈貴金屬盤後〉通膨擔憂 升息預期 激勵黃金連4日收高

週二 (9 日) 交易，原油期貨價格連續第四日收高，係因通膨擔憂情緒和利率預期仍是焦點。

Sevens Report Research 週二分析報告指出，週一有許多 Fed 官員發表談話，總體來說，基調尚算溫和，因為 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 和副主席克拉里達 (Richard Clarida) 都重申要到 2022 年晚期或 2023 年才可能升息。

聖路易 Fed 總裁布拉德 (James Bullard) 週一受訪時表示，他預期央行在 2022 年升息 2 次。

Sevens Report Research 分析報告指出，「在技術圖上，黃金正試圖突破 1830 美元至 1835 美元之間的阻力位，但自 7 月以來，黃金期貨價格已經失敗 4 次，在我們獲得決定性突破之前，黃金市場將保持無趨勢。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 2.8 美元或近 0.2%，收每盎司 1830.80 美元，登 9 月 3 日以來最高點，但盤中低點達 1821 美元。

週二為交易最活躍的黃金期貨連續第四日收高，根據道瓊市場數據，此為 7 月 7 日止的連 5 日漲勢以降最長上漲紀錄。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 22 美分或 0.9%，收每盎司 24.318 美元。

黃金被視為處於看漲趨勢，尤其是因為通膨擔憂情緒上升，且美元已較疲軟的情況下。

美國 10 月躉售價格再次上升，10 月份生產者物價指數 (PPI) 上升 0.6%，顯見，這數十年來最大的通膨漲勢絲毫沒有近期內消散的跡象。

儘管躉售通膨數據上升，公債殖利率仍下降。10 年期公債殖利率自昨日的 1.496% 下降至 1.425%，而這有利於不孳息的黃金。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「總體而言，各國央行似乎仍維持寬鬆，在這種情況下，投資者正在利用其流動資金和多餘的現金買進黃金，以對抗持續不斷的通膨。」

美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 將於週三公佈，市場預期為上漲 0.6%。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，在 CPI 發布後，黃金單日收 1835 盤價必須超過美元，才能邁向 1900 美元甚至 2000 美元的目標，若收盤低於 1835 美元，可能會讓空頭掌握局面，短期價格目標邁向 1760 美元至 1717 美元。

Karnani 表示，在週三 CPI 發布後，他將轉為關注感恩節前後發布的黑五銷售數據。若黑五銷售數據強勁，12 月初發布的 11 月就業數據預期將上升。

「到聖誕節前發布的每一份美國經濟數據，都將作為下回升息與否的審視條件。」他說。

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