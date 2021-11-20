企業內部人正瘋狂拋售 為美股大跌做好準備

在華爾街散戶大灑幣購買股票一年之後，企業內部人卻在瘋狂拋售，為股市大跌做好準備。

True Contrarian 博客和時事通訊的首席執行長 Steven Jon Kaplan 近日受訪時表示，人們真的低估了他們所承擔的風險程度，因為現在特別是真正的大型股比從前估值更高，下行的風險非常高。

Kaplan 指出，2021 年是不尋常的一年，買盤資金流入是 20 到 50 年來前所未見的，這取決於是誰讓市場得以支撐，市值最大和最強的企業股票不斷上漲，其餘則呈現盤整狀況。

Kaplan 預測 2022 年那些飛速上漲的股票將大幅下跌，並可能讓缺乏經驗的韭菜們感到恐慌，那些任何年齡在 30 歲或以下的散戶，距離上次熊市時，那些人都還在念高中甚至國中，所以他們甚至沒有機會瞭解投資熊市是什麼感覺。

根據 J3 資訊服務集團數據，Kaplan 透過企業「內部人」買賣的指標了解今年迄今究竟是誰在拋售股票？

Kaplan 提到，企業內部人交易量創歷史新高，這意味著企業高層們，世界上最有經驗的投資者，在某些情況下幾乎全年都在拋售其累積數十年來的持股。嘉信理財董事長今年全年都在拋售、特斯拉執行長馬斯克已拋售了超過 8.8 億美元，特斯拉卻還漲了 54%。蘋果負責人出售數十億美元，Meta 和亞馬遜內部人也在大舉拋售。

Kaplan 強調，歷史告訴我們，當最有經驗的人和最沒有經驗的人意見有很大差異時，最有經驗的人總是贏家，內部人士總在關鍵時刻買入，例如 2009 年 3 月 (金融風暴)。

Kaplan 建議投資者關注 I-Bond 或系列儲蓄債券，這些債券可以直接從政府那裡購買，目前提供 7% 的報酬。