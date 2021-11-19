〈美股早盤〉歐洲疫情擔憂加劇 道瓊跌200點 那指小漲

歐洲爆發新一波疫情，再為全球經濟復甦前景蒙上陰影，美股周五 (19 日) 開盤漲跌互現，截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或 0.6%，那斯達克綜合指數漲 0.5%，標普 500 指數平盤震盪，費城半導體指數漲 0.4％。避險情緒升溫，促使資金紛紛湧入公債和美元。

奧地利政府周五宣布，無論是否接種疫苗，下周一 (22 日) 起將統一實施為期 10 日的全國封鎖，期限最多延長至 20 天，且自明年 2 月起將實施強制疫苗接種令。因國內確診數頻創新高，德國衛生部長也警告，目前無法排除封鎖的可能性。

對封鎖令的擔憂，帶動航空股開盤走低，聯合航空 (UAL-US) 開盤後跌 3%，美國航空 (AAL-US) 跌 1.7%，西南航空 (LUV-US) 也跌逾 1%。

受歐洲疫情惡化拖累，國際油價下挫。截稿前，布蘭特原油期貨跌跌 2.3%，西德中質原油 (WTI) 期貨跌 1.6％。

避險情緒帶動美債上漲，在資金湧入債市之下，10 年期美債殖利率下跌至 1.545％。

殖利率下滑提振科技股表現。Mata(FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US)、微軟(MSFT-US) 均小幅走高，蘋果 (AAPL-US) 於平盤震盪。

周四遭受共和黨人拖延後，美國眾議院周五重新召開會議，對規模 1.75 兆美元的「重建美好未來」法案進行表決。

另外，市場還將關注拜登將提名誰作為聯準會 (Fed) 新任主席。拜登本周二 (16 日) 透露，料未來四天內宣布 Fed 新任主席人選，除了現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 外，目前呼聲最高的人選為 Fed 理事布蘭納德(Lael Brainard)。

截至台北時間周五 (19 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 210.24 點或 - 0.59%，暫報 35660.71 點

那斯達克綜合指數上漲 77.99 點或 0.49%，暫報 16072.75 點

標普 500 指數下跌 1.59 點或 - 0.03%，暫報 4702.95 點

費半上漲 15.37 點或 0.39%，暫報 3914.85 點

台積電 ADR 下跌 0.41% 至每股 123.89 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.545％

紐約輕原油下跌 2.27％ 至每桶 77.22 美元

布蘭特原油下跌 1.59% 至每桶 79.95 美元

黃金下跌 0.11% 至每盎司 1859.30 美元

美元指數上漲至 95.94

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

莫德納 (MRNA-US) 早盤上漲 8.13％，至 271.86 美元。

美國食品與藥物管理局 (FDA) 周五授權 18 歲以上美國民眾接種莫德納的 Covid-19 疫苗加強針，疾病管制和預防中心 (CDC) 專家小組預計今日審查數據，一旦批准後，莫德納加強針最快本周末就能進行配送。

應用材料 (AMAT-US) 早盤下跌 4.26％，至 151.97 美元。

應材周四盤後公布會計年度第 4 季財報，營收年增 31%，至 61.2 億美元，調整後 EPS 年增 55%，至 1.94 美元，均不及預期。晶片缺貨衝擊下，應材公布下一季財測也遜於華爾街預估。

Foot Locker(FL-US) 早盤下跌 6.76％，至 53.67 美元。

運動服飾與運動鞋零售商 Foot Locker 周五公布第 3 季銷售額報 21.9 億美元，調整後 EPS 報 1.93 美元，財報數據均優預期，但也警告，供應鏈瓶頸將持續干擾本季業務。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Pictet Asset Management 首席策略師 Luca Paolini 表示，部分因素將對 2022 年股票和債券預期報酬帶來限制，包含處於新高水平的估值、貨幣與財政政策緊縮以及通膨飆升。

Nordea Asset Management 宏觀策略師 Sebastien Galy 稱，隨著 Covid-19 病毒在歐洲蔓延，導致部分國家強化限制措施，市場和家庭情緒不免受到影響。