美國再次豁免「雙面太陽能板」進口關稅

川普政府 2018 年首次對進口太陽能產品徵收關稅後，雙面太陽能產品不斷在「豁免」、「取消豁免」關稅間徘徊，美國宣布，進口雙面太陽能組件再次免徵 201 條款關稅。

美國國際貿易法院 (CIT) 週二裁定，進口雙面太陽能板產品再次免徵 201 條款關稅，且立即生效。

美國國際貿易法院法官 Gary Katzmann 週二於裁決中寫到，(前總統) 川普 (加徵關稅) 聲明是對一項允許採取措施自由化，而不是限制貿易法律的明顯誤解，並構成總統授權範圍之外的行動。

受此消息影響，美國大型太陽能電池板製造商 First Solar (FSLR-US) 股價暴跌 6.96% 至每股 104.49 美元。

為了保護美國太陽能製造業、促進產業回流，川普政府 2018 年首次對進口太陽能產品徵收關稅後，雙面太陽能產品命運多舛。

2018 年 1 月 22 日川普政府祭出 201 條款，對進口太陽能電池與模組課徵為期 4 年的重稅。

2019 年 6 月美國貿易代表署 (USTR) 考量雙面太陽能因技術要求較高，將其排除在 201 條款外。

2019 年 10 月 4 日 USTR 稱，豁免關稅會增加進口量，也會跟美國國產品競爭，10 月 28 日 USTR 再度恢復關稅。

2019 年 12 月美國國際貿易法院 (CIT)、再生能源開發商 Invenergy 與太陽能產業協會 (SEIA) 聯手，雙面太陽能再次獲得關稅豁免。

2020 年 2 月 USTR 徵詢公眾意見。

2020 年 4 月 USTR 取消對雙面太陽能的關稅豁免。

拜登政府此前向美國國際貿易法院 (CIT) 提交的文件顯示，在太陽能關稅方面，拜登立場與川普一致。美國司法部認為，川普是透過合法、充分獲得行使職權，用來彌補太陽能保護措施的漏洞。截稿前，美國司法部並未對此消息給予回應。

市場人士預期，關稅豁免將有利於中國晶科、英利綠能、韓華、隆基、台灣聯合再生、倉和，以及南韓 LG 電子、韓華 Q CELLS 等亞洲廠商。