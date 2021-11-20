WSJ：波音787夢幻客機缺陷難解生產停滯 恐延長交付時間

華爾街日報（WSJ）周五（19 日）援引知情人士消息報導，波音為解決 787 夢幻客機客艙與貨艙門周圍區域的缺陷問題，將進一步放緩生產速度，恐延長交機時間。受此利空影響，波音股價挫跌近 6%。

知情人士表示，波音正在尋求其他航空製造商的專業技術解決問題，最近的生產開始在近幾天放緩，可能會持續幾周。

波音在 10 月下旬曾透露，為解決生產缺陷，目前每月僅生產約 2 架 787 夢幻客機，低於原本計畫的每月 5 架。

波音發言人表示，787 夢幻客機工廠仍正常運作，但生產「將繼續變動」，因為目前將生產重點放在恢復正常組裝、檢查與維修待交付飛機。

知情人士表示，波音很有可能在明年 2 月或 3 月才會重新開始向客戶交付 787 夢幻客機，時間比該公司先前預估還要長。

波音 (BA-US) 股價受利空消息影響，收盤挫跌 5.75%，每股報 214.43 美元。

波音好不容易擺脫疫情對飛機需求的衝擊，如今 787 夢幻客機暫停交付，可能阻斷公司重要的現金來源，且隨國際旅遊逐漸復甦，恐怕也會影響到航空公司的航班規劃。

美國航空 (AAL-US) 表示，由於 787 客機延遲交付，已削減航班。執行長 Derek Kerr 表示，已主動將這些飛機從冬季航班計畫中移除，盡可能降低對乘客的干擾。

波音執行長 David Calhoun 在 10 月底的財報會議上曾表示，787 的生產問題中，最主要問題就是鈦金屬零件。

知情人士透露，自此之後，艙門區域成為 787 夢幻客機最棘手的問題，另一位消息來源說，波音正在處理其他與鋁製零件或窗戶相關等缺陷。這些小問題可能會導致飛機使用年限減損。