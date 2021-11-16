馬斯克口無遮攔 特斯拉「熊出沒」

在上週暴跌 15.4% 後，週一 (15 日) 隨著馬斯克可能持續賣股的猜測之下，特斯拉股價續跌，還一度跌入熊市。

馬斯克上週日 (14 日) 和美國左翼進步派參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 引爆口水戰。桑德斯推文要求美國政府一定超級富豪支付公平 (稅款) 後，馬斯克回文暗示可能會拋售更多的股票。他寫道：「我經常忘記你還活著，想讓我再售特斯拉股票？只管開口。」

特斯拉 (TSLA-US) 週一持續下滑，一度來到每股 978.60 美元的單日低點，較 11 月 4 日觸及的 1,229.91 美元的歷史高點回落逾 20%，一度跌入熊市。

所幸尾盤逢低買入效應之下，收復部分失地，終場特斯拉收黑 1.94% 至每股 1,013.39 美元，市值守住兆美元。

電影「大賣空」主角原型 Michael Burry 週一推文稱，馬斯克就是想賣股票而已 (圖片：AFP)

特斯拉上週迎來一年多來表現最差的一周 (跌逾 15%)，其執行長馬斯克上週累計出售超過 630 萬股特斯拉股票，套現約達 69 億美元。

電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 週一推文稱，馬斯克並不需要現金，他就是想賣股票而已，想從特斯拉股價自去年年初以來上漲近 12 倍中獲利。

近日貝瑞多次批評馬斯克，他上週指控馬斯克想賣出股票，可能是為了償還個人債務，而富人稅只是他用來賣股的藉口。

貝瑞多次批評馬斯克 (圖片：AFP)

貝瑞上週五 (12 日) 還批評馬斯克對競爭對手 Rivian 的評論有失公允。馬斯克推文寫道：「特斯拉是過去 100 年來第一家實現高產量和正現金流的美國汽車製造商，希望 Rivian 能夠實現高產量和盈虧平衡的現金流，這才是真正的考驗。」

貝瑞回懟馬斯克寫道：「真正的考驗是在沒有大量政府補貼和電力補貼的情況下實現這一點。」暗示特斯拉根本是在美國政府資金庇佑下才能有現在的規模。

Kalkine Group 首席執行長 Kunal Sawhney 表示，先前馬斯克推特民意調查後讓特斯拉股價一直在下跌。馬斯克上週日在推特上嘲笑一位高級政客可能會在未來幾週給該股增加壓力。

傳奇投資人 Jeremy Grantham 近日受訪時認為，特斯拉股票正處在泡沫之中，要實現股東巨大期望的可能性為零，特斯拉處在泡沫之中，像是賓士、BMW、福斯等大型車廠都致力於發展電動車，特斯拉將面臨激烈競爭，要達到預期的股價是不可能的。