第四波疫情襲擊德國 單日新增確診6.5萬人刷新紀錄 梅克爾急推新防疫措施

德國新冠新增確診病例飆升至創新紀錄，即將卸任的德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 和該國 16 州州長週四 (18 日) 就一系列新防疫措施達成共識，以應對第四波新冠疫情。

梅克爾在新聞發佈會上表示：「如果更多人能接種疫苗，我們宣布的許多措施就沒必要了。」

根據報導，新推出的一系列防疫措施包括，針對住院人數超過一定門檻的地區，當地未接種民眾在公共場所的生活將受限。此外，德國官方也考慮強制醫院職員接種疫苗，且新冠病毒免費篩檢也將持續進行。

德國數個州和城市已實施更多措施，包括向公眾發放通行證，上面載有個人疫苗接種狀態，或是否剛從受感染狀態恢復過來 (2G 規則)。民眾須持有通行證才能進入酒吧、餐館、電影院、博物館，以及其他公共場所。

德媒報導，如果任一地區每 10 萬居民中有 3 人以上確診，則該州公共場合的活動就適用 2G 規則。然而，除了 Hamburg、Lower Saxony 州、Schleswig-Holstein 州和 Saarland 州以外，其他州都高於此標準。

德國週四新增確診 6.5 萬人，創下新高紀錄。德國衛生官員警告，真實病例數可能是該數據的 2 至 3 倍，梅克爾以「戲劇性」描述這樣竄升程度。

梅克爾呼籲德國尚未接種的民眾盡速接種，以應對第四波疫情的來襲。