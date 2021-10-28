爭搶晶圓代工市場 三星：到2026年產能增至3倍

三星電子 (005930-KR) 周四 (28 日) 表示，考慮到全球晶片短缺，造成從汽車到智慧手機等關鍵產業均面臨生產難題，他們計畫擴大晶圓代工，預計到 2026 年產能達到目前的 3 倍。

這家全球銷售額最大的晶片製造商表示，將擴大其在首爾南部平澤的生產線，還可能在美國設立新廠，以滿足對企業客戶定制晶片不斷增長的需求。

三星重申，計畫在 2022 年上半年，為客戶生產其首批 3 奈米晶片，並預計在 2023 年，生產第二代 3 奈米晶片。

在周四財報會議上，高管 Han Seung-hoon 說：「我們計畫到 2026 年將產能擴大約 3 倍，以滿足客戶的需求，主要包括提高平澤產能以及考慮在美國建立新工廠來達成。」

目前晶圓代工產業仍由台積電 (2330-TW) 稱霸，獨占 53% 全球市占，其次是三星的 17% 及美國 GlobalFoundries(格羅方德、格芯) 的 6%。不過，三星並不滿意現狀，多次表達拓展晶圓代工業務的雄心。

周四的財報中，三星表示，由於關鍵先進工藝產品的供應增加，本季代工業務的獲利成長，營收創下歷史新高，並獲得更多全球客戶的先進工藝訂單。

展望第 4 季，三星認為，由於對先進和成熟工藝的需求看起來仍然強勁，公司預計營收還會再創高，較本季成長 10% 以上。

據韓媒此前報導，三星電子計畫盡快完成在美國的工廠投資。三星電子副會長李在鎔將於下月前往美國，對第二家晶圓工廠選址做出最終定案。

分析師認為，三星的代工銷售額將在 5 年內增加兩倍，並增加數百名客戶。

Daishin Securities 分析師 Lee Su-bin 在財報發布前指出，三星代工廠為客戶提供穩定的平台和合作的生態系統，三星的客戶數量正在急劇增加，從 2017 年的 35 個增加到今年的 100 多個。Lee 預計到 2026 年將超過 300 個。

三星股價於周四午盤走高，至當地時間下午 14:20，暫報 71900 韓元，上漲 2.3%。