傳三星電子、SK海力士將在期限前向美國提交晶片相關數據

據報導，為解決全球晶片短缺問題，美國要求半導體企業，包含三星電子、SK 海力士等公司在 11 月 8 日提供商業數據，遭到相關企業拒絕。但是，有業內人士在週三 (3 日) 表示，南韓兩家半導體企業最終決定將配合美國要求，提交出晶片供應相關數據。

拜登政府 9 月 23 日在白宮召開了半導體峰會，包含英特爾、台積電、三星電子等企業都與會出席。美國商務部長 Gina Raimondo 於會上表示，為解決晶片短缺問題，美國當局需要相關企業提交晶片庫存、下訂、銷售等供應鏈數據，來查出瓶頸所在。

對於美國當局的要求，南韓企業擔憂，提供相關數據可能會破壞南韓科技業的競爭力和議價權，導致合約遭到取消，或是產品價格波動，對於全球半導體業的競爭有所衝擊，並使得美國政府能揭露他們的機密資料。

儘管憂心，但有業內人士表示，原先抱持猶豫態度的三星電子和 SK 海力士已經決定配合要求，將於 11 月 8 日期限內提交公司商業機密資料予美國政府。

儘管美國政府強調，資訊的共享是「自願性的」，但是南韓業者似乎仍面臨著妥協繳交數據的壓力。有名三星官員表示，似乎是別無選擇，只能遵守美方要求。

三星電子在日前曾表示，考慮到全球晶片短缺，造成從汽車到智慧手機等關鍵產業均面臨生產難題，他們計畫擴大晶圓代工，預計到 2026 年產能達到目前的 3 倍。高管 Han Seung-hoon 說：「我們計畫到 2026 年將產能擴大約 3 倍，以滿足客戶的需求，主要包括提高平澤產能以及考慮在美國建立新工廠來達成。」