ECB拉加德堅稱不應過快收緊政策 重申明年不太可能升息

鉅亨網編譯林薏禎 2021年11月19號19點6分

即使歐元區通膨持續攀高，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周五 (19 日) 仍堅稱，通膨壓力終將消退，央行不應倉促收緊政策，以免阻礙經濟復甦，並重申明年不太可能滿足升息條件。

拉加德發表評論後，歐元對美元匯率短線走低，周五截稿前跌 0.6% 至 1.13。

受到能源價格飆升影響，歐元區 10 月 CPI 較去年同期增長 4.1%，續創下 13 年新高，在供應鏈問題導致需求難以獲得滿足的情況下，市場預計，明年歐元區通膨仍將高於央行設立的 2% 目標。

拉加德周五出席法蘭克福歐洲銀行業大會 (Frankfurt European Banking Congress) 時表示，央行非常認真看待通膨問題，但在貨幣政策上不該立即喊停，應繼續為經濟復甦動能增添柴薪。

拉加德稱，當預計通膨壓力將消散時，如同我們今天的狀況一樣，收緊政策的行動是沒有意義的。「當面對由供應面驅動的通膨衝擊時，我們絕不能過早收緊政策，在購買力受能源和燃料費用擠壓之際，倉促緊縮政策將為經濟復甦帶來不必要的阻力。」

拉加德表示，隨著需求力道趨強，如今中期通膨前景已較疫情前來得更好，我們應該繼續培養這種動能，不要過早收回政策支持。

歐洲央行將在 12 月召開利率會議，討論未來貨幣政策走向。目前除了通膨加劇外，歐洲經濟還受到新一輪 Covid-19 疫情帶來的威脅，疫情已導致部分歐洲地區重啟封鎖。