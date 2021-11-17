〈美股盤後〉高通飆近8% 半導體類股群歡 費半登新高

週二 (16 日) 強勁的零售數據，加上家得寶財報亮麗，推助美國零售類股揚升，投資人看好高通不受蘋果牽制的業務多元化願景，高通飆近 8% 登新高，半導體類股群歡，惟台積電 ADR 小幅收黑，費半勁揚 1.73%，改寫歷史新高紀錄，標普收紅 0.39%，距歷史高點 (4,701.70) 僅一步之遙。

政經消息方面，美國聖路易聯準銀行總裁布拉德週二指出，Fed 有必要在接下來的幾次利率會議上採取更鷹派的立場，以適當地管理通膨風險。舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 呼籲 Fed 在高通膨面前保持耐心，她預估隨著疫情消退，這種高通膨也將自行消退。

聯準會主席鮑爾的任期將於 2022 年 2 月結束，美國總統拜登週二表示，將在約 4 天內公布聯準會下一任主席提名人選，目前鮑爾與 Fed 理事布蘭納德為檯面上的唯二人選。

川普政府 2018 年首次對進口太陽能產品徵收關稅後，雙面太陽能產品也不斷在「豁免」、「取消豁免」關稅間徘徊，美國國際貿易法院 (CIT) 週二裁定，進口雙面太陽能組件再次免徵 201 條款關稅，且立即生效。

地緣政治方面，拜登與中國國家主席習近平在台灣時間 16 日上午 9 點左右舉行視訊高峰會，歷時 3 個半小時，拜登提到人權和印度太平洋地區等議題，和有必要保護美國工業免受中國不公平貿易作法的影響。習近平則表示，美中目前都面臨著許多挑戰，彼此須加強溝通並共同應對。

週二外媒報導，為避免受制於美國出口管制，中國正建立新創科技白名單，加速推動取代美國和外國技術的計畫，目前為止，已有 1,800 家中國個人電腦、晶片、網路和軟體供應商加入。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.54 億例，死亡數突破 511 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 75.2 億劑疫苗。

週二 (16 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 54.77 點，或 0.15%，收 36,142.22 點。

那斯達克指數上漲 120.01 點，或 0.76%，收 15,973.86 點。

標普 500 指數上漲 18.1 點，或 0.39%，收 4,700.9 點。

費城半導體指數上漲 65.6 點，或 1.73%，收 3,859.4 點。

標普 11 大板塊以 4 大板塊收紅，非必需消費品、資訊科技和醫療保健領漲，房地產、必需消費品和公用事業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.67%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 1.32%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.14%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.02%。

道瓊成分股互見漲跌。家得寶 (HD-US) 上漲 5.73%；Nike (NKE-US) 上漲 1.76%；Visa (V-US) 上漲 1.36%；波音 (BA-US) 下跌 3.13%；沃爾瑪 (WMTUS) 下跌 2.55%。

費半成分股氣勢如虹。高通 (QCOM-US) 噴漲 7.89%；AMD (AMD-US) 上漲 4.07%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.59%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.58%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.02%；美光 (MU-US) 漲 0.039%。

台股 ADR 以中華電信表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.034%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.66%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.53%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.81%。

企業新聞

高通 (QCOM-US) 暴漲 7.89% 至每股 181.81 美元，創下歷史新高。高通於 2021 年投資者大會公布，預計未來幾年向蘋果銷售晶片業績將大幅縮減，但自動駕駛汽車和其他物聯網 (IoT) 設備的晶片銷售將快速增長。高通除了將受惠元宇宙商機外，週二該公司還宣布拿下 BMW 電動車晶片訂單。

高通透露，採用高通 Snapdragon XR2 晶片的 Meta (原臉書) Oculus Quest 虛擬現實耳機目前已出貨 1000 萬台，銷售成績斐然 (圖片：AFP)

美國宣布雙面太陽能的關稅豁免的消息傳出後，美國的太陽能電池板製造商 First Solar (FSLR-US) 暴跌 6.96% 至每股 104.49 美元。

受惠於美國房市暢旺，美國家飾建材賣場家得寶最新財報每股純益 (EPS) 達 3.92 美元、營收達 368.2 億美元，皆優於預期，家得寶 (HD-US) 大漲 5.73% 至每股 392.33 美元。

美國零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 財報、財測皆表現不俗，但第三季毛利率因供應鏈問題下滑，其股價收黑 2.55% 至每股 143.17 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 4.08% 至每股 1,054.73 美元，終止連續三個交易日跌勢。特斯拉勁敵 Rivian (RIVN-US) 銳不可擋的漲勢仍在持續，週二其股價暴漲 15.16% 至每股 172.01 美元，上市迄今已漲逾 70%，市值已超越福斯。

經濟數據

美國 10 月零售銷售年增率報 16.3%，前值 13.9%

美國 10 月零售銷售月增率報 1.7%，預期 1.1%，前值自 0.7% 上修至 0.8%

綠：零售銷售月增率，藍：零售銷售年增率 (圖：Zerohedge)

美國 10 月工業產出月增率報 1.6％，預期 0.8%，前值 - 1.3%

美國 11 月 NAHB 房產市場指數報 83，預期 80，前值 80

華爾街分析

家得寶和沃爾瑪最新財報優於預期，Allspring Global Investments 高級投資策略師 Brian Jacobsen 表示，這確實讓人們鬆了一口氣，因為零售商前景仍然相當樂觀，物價上漲但消費者支出仍然強勁，看起來供應鏈壓力很大，但商品依舊可以上架。

E*Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示：「隨著強勁的零售銷售數據和穩健的零售業財報，很明顯通膨並沒有阻礙消費。儘管勞動力市場和通膨方面出現一些小問題，但這些財報數據可以提振投資者信心，表明經濟仍在良好發展。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主