〈美股盤後〉高通飆近8% 半導體類股群歡 費半登新高

〈美股盤後〉高通飆近8% 半導體類股群歡 費半登新高 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉高通飆近8% 半導體類股群歡 費半登新高 (圖片：AFP)

週二 (16 日) 強勁的零售數據，加上家得寶財報亮麗，推助美國零售類股揚升，投資人看好高通不受蘋果牽制的業務多元化願景，高通飆近 8% 登新高，半導體類股群歡，惟台積電 ADR 小幅收黑，費半勁揚 1.73%，改寫歷史新高紀錄，標普收紅 0.39%，距歷史高點 (4,701.70) 僅一步之遙。

政經消息方面，美國聖路易聯準銀行總裁布拉德週二指出，Fed 有必要在接下來的幾次利率會議上採取更鷹派的立場，以適當地管理通膨風險。舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 呼籲 Fed 在高通膨面前保持耐心，她預估隨著疫情消退，這種高通膨也將自行消退。

聯準會主席鮑爾的任期將於 2022 年 2 月結束，美國總統拜登週二表示，將在約 4 天內公布聯準會下一任主席提名人選，目前鮑爾與 Fed 理事布蘭納德為檯面上的唯二人選。

川普政府 2018 年首次對進口太陽能產品徵收關稅後，雙面太陽能產品也不斷在「豁免」、「取消豁免」關稅間徘徊，美國國際貿易法院 (CIT) 週二裁定，進口雙面太陽能組件再次免徵 201 條款關稅，且立即生效。

地緣政治方面，拜登與中國國家主席習近平在台灣時間 16 日上午 9 點左右舉行視訊高峰會，歷時 3 個半小時，拜登提到人權和印度太平洋地區等議題，和有必要保護美國工業免受中國不公平貿易作法的影響。習近平則表示，美中目前都面臨著許多挑戰，彼此須加強溝通並共同應對。

週二外媒報導，為避免受制於美國出口管制，中國正建立新創科技白名單，加速推動取代美國和外國技術的計畫，目前為止，已有 1,800 家中國個人電腦、晶片、網路和軟體供應商加入。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.54 億例，死亡數突破 511 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 75.2 億劑疫苗。

週二 (16 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 54.77 點，或 0.15%，收 36,142.22 點。
  • 那斯達克指數上漲 120.01 點，或 0.76%，收 15,973.86 點。
  • 標普 500 指數上漲 18.1 點，或 0.39%，收 4,700.9 點。
  • 費城半導體指數上漲 65.6 點，或 1.73%，收 3,859.4 點。
標普 11 大板塊以 4 大板塊收紅，非必需消費品、資訊科技和醫療保健領漲，房地產、必需消費品和公用事業板塊領跌。(圖片：finviz)
標普 11 大板塊以 4 大板塊收紅，非必需消費品、資訊科技和醫療保健領漲，房地產、必需消費品和公用事業板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.67%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 1.32%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.14%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.02%。

道瓊成分股互見漲跌。家得寶 (HD-US) 上漲 5.73%；Nike (NKE-US) 上漲 1.76%；Visa (V-US) 上漲 1.36%；波音 (BA-US) 下跌 3.13%；沃爾瑪 (WMTUS) 下跌 2.55%。

費半成分股氣勢如虹。高通 (QCOM-US) 噴漲 7.89%；AMD (AMD-US) 上漲 4.07%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.59%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.58%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.02%；美光 (MU-US) 漲  0.039%。

台股 ADR 以中華電信表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.034%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.66%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.53%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.81%。

企業新聞

高通 (QCOM-US) 暴漲 7.89% 至每股 181.81 美元，創下歷史新高。高通於 2021 年投資者大會公布，預計未來幾年向蘋果銷售晶片業績將大幅縮減，但自動駕駛汽車和其他物聯網 (IoT) 設備的晶片銷售將快速增長。高通除了將受惠元宇宙商機外，週二該公司還宣布拿下 BMW 電動車晶片訂單。

高通透露，採用高通 Snapdragon XR2 晶片的 Meta (原臉書) Oculus Quest 虛擬現實耳機目前已出貨 1000 萬台，銷售成績斐然 (圖片：AFP)
高通透露，採用高通 Snapdragon XR2 晶片的 Meta (原臉書) Oculus Quest 虛擬現實耳機目前已出貨 1000 萬台，銷售成績斐然 (圖片：AFP)

美國宣布雙面太陽能的關稅豁免的消息傳出後，美國的太陽能電池板製造商 First Solar (FSLR-US) 暴跌 6.96% 至每股 104.49 美元

受惠於美國房市暢旺，美國家飾建材賣場家得寶最新財報每股純益 (EPS) 達 3.92 美元、營收達 368.2 億美元，皆優於預期，家得寶 (HD-US) 大漲 5.73% 至每股 392.33 美元

美國零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 財報、財測皆表現不俗，但第三季毛利率因供應鏈問題下滑，其股價收黑 2.55% 至每股 143.17 美元

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 4.08% 至每股 1,054.73 美元，終止連續三個交易日跌勢。特斯拉勁敵 Rivian (RIVN-US) 銳不可擋的漲勢仍在持續，週二其股價暴漲 15.16% 至每股 172.01 美元，上市迄今已漲逾 70%，市值已超越福斯。

經濟數據

  • 美國 10 月零售銷售年增率報 16.3%，前值 13.9%
  • 美國 10 月零售銷售月增率報 1.7%，預期 1.1%，前值自 0.7% 上修至 0.8%
綠：零售銷售月增率，藍：零售銷售年增率 (圖：Zerohedge)
綠：零售銷售月增率，藍：零售銷售年增率 (圖：Zerohedge)
  • 美國 10 月工業產出月增率報 1.6％，預期 0.8%，前值 - 1.3%
  • 美國 11 月 NAHB 房產市場指數報 83，預期 80，前值 80

華爾街分析

家得寶和沃爾瑪最新財報優於預期，Allspring Global Investments 高級投資策略師 Brian Jacobsen 表示，這確實讓人們鬆了一口氣，因為零售商前景仍然相當樂觀，物價上漲但消費者支出仍然強勁，看起來供應鏈壓力很大，但商品依舊可以上架。

E*Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示：「隨著強勁的零售銷售數據和穩健的零售業財報，很明顯通膨並沒有阻礙消費。儘管勞動力市場和通膨方面出現一些小問題，但這些財報數據可以提振投資者信心，表明經濟仍在良好發展。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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