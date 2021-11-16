華為利用合作夥伴延續手機事業生命周期

外媒報導指出，根據消息人士透露，華為智慧手機業務因遭到美國制裁而重創，目前華為正計畫利用其它方式，如將手機設計授權給合作廠商，以取得關鍵零組件。

彭博社引述消息人士稱，華為正在考慮將智慧手機設計技術授權給中國國營的中國郵電器材集團 (PTAC) 內的一個部門－Xnova。而 PTAC 正計劃採購在前美國總統川普時期被列入黑名單的電子零組件。

根據了解，Xnova 已經在旗下電商平台上銷售華為品牌的 Nova 手機，而依造雙方的合作關係 Xnova 也將推出華為設計的自主品牌手機。

另一位消息人士則表示，中國電信設備製造商鼎橋通信也將以自己的品牌銷售一些使用華為設計的手機，由於談判仍在進行，所以合作關係可能會發生變化。

而華為對此消息不予置評，PTAC 和鼎橋通信也尚未對此消息發表看法。

華為自從被美國列入黑色單後，業績急速下滑，手機部門最先遭到重創，接著則是伺服器部份也漸漸受到影響，導致華為賣出旗下智慧手機子品牌榮耀，藉此取得手機重要零組件。

目前榮耀已經可以自由採購包含高通 (QCOM-US) 在內的關鍵零組件，而分割子公司的成功使得華為積極找尋新的合作業務，以保持其消費者部門的發展。華為預計利用合作夥伴的模式將使明年的智慧手機出貨數量（包含華為自家型號和合作夥伴型號）超過 3000 萬支。

此外，也有消息透露，海思的工程師已經開始重新設計一些晶片，使它們能夠適應高通或聯發科 (2454-TW) 的處理器。

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