美股重點新聞摘要2021年11月17日

今日操盤前瞻

歐元區 10 月核心 CPI

美國 10 月新屋開工數

美股財報：百度、Target、Nvidia(盤後)

Rivian 股價連 5 日上漲 市值超越福斯登全球第三大車廠

電動車新創公司 Rivian 周二（16 日）股價延續上周強勁漲勢漲逾 15%，自上周掛牌交易以來股價連 5 日上漲，市值暴增逾 1 倍，已擠下福斯汽車成為全球第三大車廠，市值僅次於特斯拉和豐田。閱讀全文...

不怕少了蘋果訂單！高通稱自家技術是元宇宙的門票

週二 (16 日) 高通於 2021 年投資者大會上宣布，預計未來幾年向蘋果銷售晶片業績將大幅縮減，但自動駕駛汽車和其他物聯網 (IoT) 設備的晶片銷售將快速增長。閱讀全文...

沃爾瑪 Q3 財報優、調升全年財測 稱已備妥庫存迎接年底購物季

美國零售巨頭沃爾瑪 (Walmart) 周二 (16 日) 公布 2022 年會計年度第 3 季財報，面對全球供應鏈和通膨帶來的挑戰，沃爾瑪仍繳出亮眼的業績表現，並上調全年獲利與同店銷售展望。閱讀全文...

Fed 布拉德：央行有必要採取更鷹派立場 以應對通膨風險

鑑於美國通膨居高不下，聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周二 (16 日) 呼籲，聯準會 (Fed) 應在接下來的會議中抱持更鷹派的立場，以應對通膨風險。閱讀全文...

輝瑞新冠口服藥已向 FDA 申請授權 美國擬搶先採購 1000 萬片

輝瑞 (PFE-US) 周二 (16 日) 表示，該公司治療新冠肺炎的口服藥 Paxlovid 已向美國食品藥物管理局 (FDA) 遞交緊急授權申請，此外，為了提高美國疫情控制能力，拜登政府計劃本周將宣布撥款數十億美元向輝瑞採購 1000 萬顆口服藥。閱讀全文...