法拉第未來為財報不實抗辯 業績延後公布

周二 (16 日) 中國造車新勢力法拉第未來 (FFIE-US) 宣布，目前公司正在對近期受到的財務欺詐指控展開調查，其中包含美國放空機構 J Capital Research 所發出的一份放空報告中的指控，同時第三季業績將延後公布。

J Capital Research 於 10 月份發布報告直指法拉第未來不可能賣出一輛電動車，內容直指法拉第未來一再將交車時程順延，還不斷指出「明年交車」。此外公司也沒有做到在美國及中國五個地方建廠的承諾，對於第六個工廠建設也是一延再延。

J Capital Research 提到法拉第未來曾經承諾在 7 個月內重新啟動其位於美國加州的工廠並大規模生產電動汽車，但在今年 8、9 月份三次參觀工廠時，發現幾乎沒什麼動作。

J Capital Research 還稱，法拉第未來在 2024 年之前還需要額外 14 億美元現金來達成財務目標，但質疑是否會有人願意出錢給法拉第未來。

(圖片: AFP)

針對上述指控，法拉第未來直接反駁，但未提供實質證據，且法拉第未來稱將進行調查，所以無法按時送交今年第三季的財報。

但根據之前業績預告，法拉第未來預計第三季淨虧損將上升至 2.8 億美元，去年同期的虧損金額則為 3300 萬美元。同時，法拉第未來還表示，公司計畫在明年 7 月 FF91 開始交車。

