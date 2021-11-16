為保通關 寧德時代增資案金額下修130億人民幣

周一 (15 日) 晚間全球動力電池龍頭寧德時代公告，計劃將先前宣布的增資人民幣 582 億元下調至人民幣 450 億元，這與寧德時代最初拋出的創新高定向增資目標相比，下調幅度為人民幣 132 億元或 22.7%。

與之前寧德時代公布的資金用途內容相比，新的方案刪除寧德時代湖西鋰離子電池擴建專案（二期）、補充流動資金兩部分資金用途。原本兩部分計劃使用募集資金金額分別為人民幣 31 億元和人民幣 93 億元，合計人民幣 124 億元。

此外，原計劃投入寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地專案的金額為人民幣 54 億元，調整後的方案則為人民幣 46 億元，減少人民幣 8 億元。

至於福鼎時代鋰離子電池生產基地 (人民幣 152 億元)、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產項目一期(人民幣 117 億元)、寧德時代新能源先進技術研發與應用專案(人民幣 70 億元) 等三專案的資金投入規模不變。

寧德這項增資案在受理時遭到深交所提出詢問，要求寧德時代說明在持有大額資金、較高現金流入，且持續擴大對外投資的情況下，這次增資的必要性及規模合理性，是否存在過度融資的情況等。

業內認為寧得時代為了能快速通過審核，因此下修增資額度，以求能在最短時間內取得金流，投入已規劃中的擴廠、建廠專案。

近年來，寧德時代在拓展中國動力電池市場的同時也積極佈局海外，海外收入快速增長，根據 SNEResearch 資料顯示，2021 年 8 月份，寧德時代在全球動力電池市場比重約 34%，市佔逐漸上升中。

