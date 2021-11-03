〈紐約匯市〉Fed將減少購債 美元指數收復94 澳洲央行不夠鷹 澳幣重貶

美元對一籃子貨幣周二 (2 日) 小幅上揚，美國聯準會 (Fed) 為期兩天的決策會議已登場，將宣布開始縮減購債。澳幣重挫逾 1%，澳洲準備銀行 (RBA，央行) 雖然暗示將升息，但聲明沒有市場預期鷹派，澳幣不升反貶。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.19%，報 94.106。

市場對 Fed 將宣布縮減購債聲明的預期已經完全反映在價格上，並把注意力轉移到何時升息，尋找蛛絲馬跡。

Western Union Business Solution 高級市場分析師 Joe Manimbo 說：「市場對明年多次升息的預測有些激進，我們等著看 Fed 是否會回擊這些預期。利率辯論不只關乎通膨，勞動力市場也很重要，我認為 Fed 將希望看到就業市場真正轉危為安之後，才會承認他們正在考慮升息。」

投資人最近幾周忙著消化各國央行收緊政策的預期，澳洲央行周二公布決議，Fed 將在美股周三 (台灣周四凌晨) 公布決策，接著英國央行 (BOE) 會議周四登場。

澳幣兌美元貶值 1.23% 至 0.74265 美元，單日貶幅是 9 月 29 日以來最大，匯價則是 10 月 19 日迄今最低。

澳洲央行周二維持基準利率在 0.1% 不變，宣布取消 2024 年 4 月到期債券的 0.1% 殖利率目標，並暗示會比原先預期的 2024 年更早升息。

ING 分析師說：「與其他央行——如最近的歐洲央行 (ECB)——相比，澳洲央行傳達的訊息成功地稍微壓制鷹派押注，但市場仍預期未來 12 月升息 76 個基點。」

市場在 BOE 會議前抱持觀望姿態，英鎊乏力，兌美元貶值 0.32% 至 1.36175 美元。

歐元兌美元貶 0.25% 至 1.15775 美元。瑞士法郎兌歐元一度升至 18 個月高點，但尾盤翻黑貶 0.33%，瑞郎兌美元則攀高，尾盤勁揚 0.6% 至 0.91455 瑞郎。

BDSwiss 控股公司投資研究部門主管 Marshall Gittler 說，活期存款的數據顯示，瑞士國家銀行 (SNB，央行) 雖然一向擔心瑞郎過強會影響瑞士經濟，但目前還未像過去那樣強力阻升，「這可能是瑞士央行追隨全球貨幣政策收緊趨勢的方式，只不過瑞士央行是藉由匯率、而非利率加以干預。」

截至周三 (3 日) 台灣時間約 6:00 價格：