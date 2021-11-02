澳洲央行放棄公債殖利率目標 暗示可能提早升息

澳洲央行 (RBA) 在週二 (2 日) 公布利率決議，將維持基準利率維持在 0.1% 的歷史低點不變。此外，澳洲央行宣布放棄公債殖利率目標，並且表示在如今通膨快速上升的情況下，不排除較原先預期的 2024 年更早升息。

澳洲央行宣布將利率維持在 0.1 的歷史低點，並將持續每週購買 40 億澳幣的政府債，至少到明年 2 月中旬。但是，將不再堅守 2024 年 4 月到期的公債殖利率定為 0.1% 的目標。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 在會後的聲明中表示：「終止殖利率目標的決定反映出澳洲經濟改善以及實現通膨目標的進展早於預期。由於其他市場利率已經隨著通膨預期走升以及低失業而出現移動，因此以殖利率目標來壓低澳洲利率結構的有效性已經減弱。」

隨著通膨風險上升，許多國家的央行如今正在收緊疫情時期的貨幣寬鬆政策。澳洲央行此前曾表示，最早要到 2024 年才能夠升息。不過，該央行在週二表示，2021 年和 2022 年的通膨率預估約為 2.25%，到了 2023 年為 2.5%。升息的關鍵條件可能較預期更早達到，即實現當地充分就業，並且通膨保持在 2%-3% 的範圍。

有數據表明，許多當地企業正在重新聘僱員工，有望在未來幾個月促進就業。澳洲央行預測失業率將在未來幾年內呈下降趨勢，到 2022 年底達到 4.25%，到 2023 年底達到 4%。

Janus Henderson 的投資策略師 Frank Uhlenbruch 表示：「我們認為，面對許多不確定性，澳洲央行將會從 2023 年中期開始緊縮。」