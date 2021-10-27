美國房價可能已經觸頂 新屋成交價中位數高於40萬美元

最新數據顯示，美國 9 月新屋銷售衝上六個月新高，房價中位數漲至 40.88 萬美元，高房價可能嚇跑一些首購族。此外，20 大城市 8 月房價漲幅趨緩，顯示房價可能已觸頂。

根據周二公布的報告，標普 CoreLogic 凱斯席勒 20 大城市房價指數 8 月年增 19.7%，低於市場預測的 20%，與前季相比則減少，是 2012 年 3 月以來首見下滑。

S&P DJI 指數投資全球主管 Craig Lazzara 說，美國 8 月房價漲勢仍強勁，但或許已經開始降溫。

美國商務部同日公布，9 月新屋銷售經季節調整折合年率增加 14% 至 80 萬戶，優於市場預期、且為 3 月以來最高；8 月銷售下修為 70.2 萬戶。各地區當中，南區、西區和東北區銷售都成長，但中西區萎縮。

新屋銷售約占美國房屋銷售超過 10%。若與去年同期相比，新屋銷售減少 17.6%。

美國新屋銷售年率曾在 1 月達到 99.3 萬戶，是 2006 年底迄今最高。美國人在疫情期間從城市奔向生活空間較大的郊區，但隨著疫苗大規模接種，人們重返辦公室和學校，房市買氣也降溫。

9 月新屋房價中位數年漲 18.7% 至 40.88 萬美元，銷售主力是價格介於 20 萬到 74.9 萬美元的房屋，最多人詢問的低於 20 萬美元新屋僅占整體銷售額的 2%。

上個月賣出的新房子大部分還在興建或尚未動工。市場上有 37.9 萬戶新房，和 8 月水準相同，62.5% 還在興建，28% 尚未動工。

建商正受制於銅、鋼鐵等原物料短缺，木材價格也依然昂貴，而勞動力和一些家電難以取得。

以 9 月的銷售速度，市場上供應的房屋約 5.7 個月可消化完畢，比 8 月的 6.5 個月快。