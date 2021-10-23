疫情下房市和股市大漲 美國300萬人提前退休

美國聯準銀行經濟學家一份研究發現，超過 300 萬美國民眾因 Covid-19 疫情提前退休，當中不乏嬰兒潮世代相對年輕的一群，可能是因為過去一年來股市和房價高漲，讓他們的資產大幅增值。

美國提早退休的趨勢似乎方興未艾，政府 4 月所做的調查顯示，年紀 55 歲以上美國勞工當中，有 270 萬人考慮比原先規劃早一點退休。

隨著資產價值從疫情和防疫限制的低谷反彈，去年第 2 季開始，美國高齡人士的財富跟著快速增加，這點在嬰兒潮世代相對年輕者的身上尤其明顯。

準確來說，嬰兒潮世代最年輕的人今年 57 歲，而根據本研究作者、聖路易聯準銀行經濟學家 Miguel Faria-e-Castro 的預測，2019 年第 4 季到今年第 2 季，美國 55 歲到 64 歲民眾的財富共增值 14.2%。

哈佛經濟學家 Lawrence Katz 說：「我們碰上千載難逢的時刻，可以勇敢地說『老子不幹了』。中產階級和富人靠這波股市大漲荷包賺飽，而且存了很多錢。」

儘管如此，美國人的財富和儲蓄暴增，也掩蓋了疫情危機讓不平等惡化的事實。一些口袋不深的高齡勞工沒能搭上股市順風車，難以提早退休，其他因為疫情失業而且迄今無法找到新工作的人，則是被迫在做好準備前就得退休。

Faria-e-Castro 表示，提早退休是否已經成為持久現象還有待觀察，無論這些人是否回歸美國勞動力、回歸人數有多少，都對美國勞動力市場持續收復疫情期間流失的人口影響深遠。和疫情爆發前的水準相比，美國勞動力市場仍減少 500 萬人。