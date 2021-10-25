中國房市震撼彈 房產稅徵收將上路

中國關於是否需要推動房地產稅的討論已有十多年。而這中國房市的重大變革，已經確定落實。中國人大常委正式授權中國國務院開始進行房地產稅改革試點，試點期限為五年。不過官方並沒有公布哪些城市成為試點地區或詳細的稅率。

而在五年期限屆滿前六個月，中國國務院需向中國人大常委會報告試點情況，若需繼續授權可提出相關意見。條件成熟時，及時制定法律。中國財政部、中國稅務總局表示，將進行房地產稅試點辦法 (草案)，依程序做好試點各項準備工作。

試點地區的房地產稅徵稅物件為居住用和非居住用等各類型房地產，不包括依法擁有的農村住宅基地及其上住宅。土地使用權人、房屋所有權人為房地產稅的納稅義務人。

房市相關的發展一直是與中國地方政府的財政命脈相連，近 10 多年來，中國一直想推動房地產稅，但遭遇到包含地方政府在內的強大阻力，民眾也擔心該稅恐導致房產價格下滑，或市場出現恐慌性急售。

雖然市場一直有著課稅該稅會影響經濟成長的疑慮，但房地產稅也有可能抑制目前在中國不斷飆升的房價。路透社指出，自 1990 年代中國開始實施住宅私有化以來，在快速城市化的中國，平均房價飆升 2000% 以上。近年來，尤其是在千禧年的一代中造成買房能力危機。

專家認為，房地產稅將是這個世代以來中國房地產政策最重大的變革之一。根據新華社報導指出，中國國務院將訂定房地產稅試點具體辦法，試點地區的地方政府制定具體實施細則。

