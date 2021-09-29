美國房價7月飆升19.7% 年增幅度再創紀錄

美國房價在 7 月份飆升 19.7%，再次創下 30 多年來的最大漲幅。

標普 CoreLogic Case-Shiller 全國房地產價值指數，繼 6 月份上漲 18.7% 之後，價格連續第 14 個月加速上漲，漲幅創下指數製作以來新高。

S&P Dow Jones Indices 董事總經理兼全球指數投資戰略主管 Craig Lazzara 表示，過去幾個月不論價格上漲的幅度，還是全國範圍內價格上漲的一致性，都非比尋常。

今年早些時候，全美待售房屋的數量降到了歷史最低點，這引發了買家之間的競價大戰，並將價格迅速推高。

此外，疫情加劇了對郊區房屋的強烈需求，但價格過高也使一些潛在買家保持觀望。

不過，值得注意的是，Case-Shiller 指數的報告約晚兩個月，最近幾周住房市場的狂熱已略微放緩，因為發生有價無市的現象，或者有些買家已經退出市場。

全國房地產經紀人協會本月早些時候表示，8 月份現有房屋銷售價格的中位數比一年前提高了 14.9%，達到 35.67 萬美元。

20 個主要城市中，鳳凰城連續第 26 個月成為全國房價增長最快城市，達到 32.4%，紐約 (17.8%)、波士頓 (18.7%)、達拉斯 (23.7%)、西雅圖 (25.5%) 和丹佛 (21.3%)，均寫下創紀錄的年增幅度。

總部位於亞特蘭大的 Anger Oak Capital Advisors 資深投資組合經理 Colin McBurnette 表示，由於目前單戶住房的長期供需錯配，他預計房價將繼續以每年約 20% 的速度上漲。