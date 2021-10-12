高盛：美國房價未來1年將再漲16%

美國房價漲勢可能已經告一段落？高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家並不這麼認為。

由 Jan Hatzius 領導的高盛經濟學家團隊，在最新報告中預測，到 2022 年底，美國房價將進一步上漲 16%。

報告稱，「在影響美國經濟的所有短缺中，住房短缺可能持續時間最長。」

疫情期間，住房庫存吃緊、低利率和家庭遷移刺激了房價上漲，千禧一代首次購房也刺激了市場需求。

最近發布的標普 Case-Shiller 房價指數顯示，美國 7 月平均房價年增 19.7%，再次刷新紀錄，創逾 30 年來美國房市最大漲幅。

美國房價漲勢 (圖表取自 Yahoo 財經)

與此同時，手頭有現金的投資者正試圖通過購買房地產等硬資產，來對沖通膨風險，這又進一步推高了房價。

Hatzius 指出，房價多年繁榮基礎的供需狀況仍完好無損，房屋庫存仍處於歷史性的緊張狀態，而調查顯示買房意願還在健康水準。

儘管許多專家預測房地產市場不會像 2008 年那樣出現崩盤，但購買者仍更希望房價趨於平穩，特別是在預期聯準會將升息的前提下。

自春季以來，房屋供應量略有增加，但仍遠低於疫情前的水準，供應鏈問題正阻礙建築商將更多新房推向市場。

Hatzius 團隊指出，供應鏈中斷、木材短缺、以及現在整個經濟範圍內的勞動力短缺，將進一步導致延誤。