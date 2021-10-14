知名研調示警：中國要在半導體超車 統一台灣恐為手段之一

研調機構 IC Insights 罕見針對地緣政治因素，對半導體產業發表看法，最新報告指出，台灣與中國掌握全球約 37% 半導體產能，為北美的 3 倍，隨著美中貿易越演越烈，中國在半導體發展前景面臨困境，可能透過「統一台灣」來解決問題。

IC Inisights 最新報告聚焦台灣與中國目前緊張的政治局勢，對半導體產業帶來的影響。報告指出，過去幾年美中貿易衝突越演越烈，特別是針對半導體相關科技，如美國封殺華為、中芯等中國廠商，也使中國未來在半導體與電子產業的競爭力恐面臨困境，種種跡象顯示，中國將「統一台灣」視為突破困境的解方。

截至 2020 年 12 月，台灣擁有全球最大的 IC 產能市占率，若加上中國的數字，則台灣與中國共擁有全球約 37% 的 IC 產能，約為北美 IC 產能的 3 倍。

由台積電領軍，台灣目前為止在先進製程 (10 奈米以下) 市占率高達 63%，為全球最大，南韓則以三星為首、市占率 37%。從台灣 IC 產能來看，台廠掌握約 9 成產能，目前非台廠晶圓產能僅有 Diodes 的小型 6 吋廠，及美光兩座 12 吋 DRAM 廠。

台灣在全球 12 吋 IC 產能市占率 22%，僅次於南韓的 25%，北美市占率則僅約 11%。而台灣約 8 成 IC 產能為晶圓代工產業，包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW)、力積電等晶圓代工廠，今年預估將占全球純晶圓代工廠產能的 80%。

IC Insights 指出，全球沒有任何比台灣更重要的 IC 產業生產基地，而中國在生產供應未來先進電子系統所需的先進 IC 遭遇瓶頸下，可能採取必要的手段、如統一台灣來解決問題。

IC Insights 認為，若中國試圖以軍事手段接管台灣，台灣經濟將陷入困境，中國經濟也將遭受重創，問題在於中國是否願意以短期的經濟陣痛期，換取未來多年可掌握全球最大先進製程產能的長期利益。