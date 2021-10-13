IC Insights估去年中國半導體自製率不到2成 2025年自給自足有難度

儘管中國開出國內半導體自給率達 7 成的遠大目標，但要實踐仍需時日，研調 IC Insights 發現，中國去年的自給率估計僅 16%，排除台積電、三星等業者的當地廠房僅不到 10%。

IC Insights 數據顯示，去年中國自國內半導體採購比率僅 16%，排除台積電、三星和 SK 海力士等當地廠房後甚至僅 6%。即使中國當局自行預估的數字 (國內供給約 30%)，但仍低於目標。

華為禁令後，中國半導體能否實現自給自足成為迫切問題，中國 2015 年宣布「中國製造 2025」旨在將中國的晶片產量從當時需求的不到 10% 提升到 2020 年的 40%，期望 2025 年達 70%。

為達成 2025 年目標，「中國國家大基金」擴大投資力道，除了資助 NAND 製造商長江存儲，還對中芯國際的原物料、設備供應鏈大舉投資。中國去年還推出晶圓代工業稅收等補貼措施。

然而隨著電動車和自駕技術快速成長，汽車業晶片需求也快速激增，使中國車廠更依賴晶片進口。據統計，去年海外晶片採購額較 2014 年成長約 60% 至 3500 億美元。

半導體設備出貨的延誤是阻礙中國發展因素之一，中芯國際執行長趙海軍 8 月表示，美國遲遲未批准 28 奈米、14 奈米半導體設備出貨。

中國汽車工業協會 (CAAM) 副秘書長葉盛基說，在全球半導體短缺看來尚未緩解之際，中國半導體供給低迷使中國汽車生產面臨困境，汽車業採購的晶片僅不到 5% 由國內半導體業者供應。

上汽集團總裁王曉秋與廣汽集團總經理馮興亞甚至表示，近期互相詢問購買晶片的狀況已成為日常問候。

儘管中國希望建立不受美國制裁的半導體供應鏈，但部分專家認為要實踐非常困難，半導體產業發展前提是全球分工，沒有哪個國家能夠建立自己的獨立供應鏈。