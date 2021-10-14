〈焦點股〉藥華藥、高端疫苗好消息頻傳 買盤湧進生技股

藥華藥 (6446-TW) 新藥 Besremi 將在韓上市，搶攻真性紅血球增多症 (PV) 藥物市場，今 (14) 日在買盤湧入下，股價直奔漲停，高端疫苗 (6547-TW) 旗下新冠疫苗也傳出捷報，股價同步亮燈漲停，帶動生技族群重回買盤焦點，合一 (4743-TW)、長聖 (6712-TW) 等盤中也攻上漲停板。

高端昨天公告，新冠肺炎疫苗 MVC-COV1901 向史瓦帝尼王國衛生部申請緊急使用授權 (EUA)，此外，疫苗二期臨床試驗安全性良好，分析數據論文獲得醫學期刊《刺胳針呼吸醫學》(Lancet Respiratory Medicine) 完成審查，並公開發表，估保護力介於 8-9 成。

高端疫苗近來股價委靡不振，昨天失守 200 元關卡，今天隨即獲得買盤青睞，放量衝上漲停板，達 212 元。

藥華藥旗下治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥、商品名 Besremi，獲得韓國食藥部 (MFDS) 核准上市許可，也是繼歐盟、台灣、瑞士及以色列後，再取得海外藥證。今天同步吸引資金進駐，股價亮燈漲停，達 82.9 元。

在高端、藥華藥的帶動下，生技股獲得資金點火，合一、長聖、德英盤中均亮燈漲停，基亞、欣大健康、台康生技等也漲逾半根停板，其他包括生華科、亞諾法、寶齡富錦、杏輝、雃博、懷特、台耀等相關族群，漲勢也相當強勁。

