盤前財經大事搶先讀2021年10月14日

今日操盤前瞻

中國 9 月 CPI、PPI

美國上週初領失業金人數

美股財報季：美銀、花旗、富國銀、摩根士丹利

法說會：開發金、國光生、和勤

暫停交易：國票金、安泰銀

晶片荒波及蘋果減產 iPhone13 但這不是庫克最擔憂的問題

受到晶片荒波及，全球市值最高的蘋果傳出將減產 iPhone 13 系列機種，最高可能將下砍 1000 萬支，週三 (13 日) 《彭博》專欄作家韋博 (Alex Webb) 撰文指出，該消息凸顯蘋果也受到供應鏈混亂影響，揭示晶片短缺的嚴重程度，但這也凸顯蘋果對該供應鏈的掌控性。閱讀全文...

9 月會議紀要：Fed 縮減購債最早將在 11 月開始 明年中結束

美國聯準會（Fed）周三（13 日）公布 9 月 21 日至 22 日會議紀要，官員們認為，目前經濟已接近 Fed 設下的目標，表示最早可能在今年 11 月中旬開始縮減購債。閱讀全文...

通膨是暫時的、美股可逢低買進？投資銀行看法分歧

「逢低買進」在過去一段期間，是可以幫助投資人賺錢的策略，但在通膨的影響下，投資銀行對此出現了重大分歧。閱讀全文...

航運鋼鐵人氣渙散 9 月證交稅收 178 億元近 10 個月新低

財政部統計處昨 (13) 日公布 9 月稅收統計，與台股交易量有關的證交稅，受航運、鋼鐵人氣降溫，單月稅收 178 億元，儘管年增幅 28.5%，但單月稅收創近 10 個月來新低。閱讀全文...

貿聯 - KY 本業 + 併購雙引擎發動 明年營收 400 億元起跳

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 表示，車用、資料中心及半導體設備等應用需求強勁，訂單一路旺到明年；此外，明年在併購 LEONI 工業應用事業群，加上自身營運成長下，法人看好，貿聯明年營收將自 400 億元起跳，年增逾 4 成。閱讀全文...

陳南光：央行不應輕易解釋物價上揚為短期現象

台灣央行副總裁陳南光昨 (13) 日以「消失的通膨何時再現？」為題進行專題演講，強調近期的通膨恐非短暫現象，憂心央行政策回應通膨躊躇，並認為，央行不應將物價波動輕易解釋成短期暫時情況，而應密切注意通膨預期的變化，否則一不小心，恐引發通膨真正發生。閱讀全文...

WFH 熱潮退去 兆利成本難轉嫁 Q4 看法轉趨保守

疫情趨緩，在家工作、學習商機也退潮，加上下游客戶缺晶片，軸承廠兆利 (3548-TW) 訂單能見度變不明朗，且面對上游原料頻頻上漲，兆利仍難同步向客戶漲價轉嫁生產成本，獲利空間恐受壓抑，公司對第四季看法也轉趨保守。閱讀全文...

當沖降稅延長年限朝野沒共識 送交黨團協商再議

立法院財委會昨 (13) 日審查當沖降稅修正草案，但朝野立委對於延長年限無法取得共識，最後決議送交黨團協商再議。閱讀全文...

安泰銀若嫁國票金 台灣金融業私募基金時代將畫下句點

多年前包括凱雷、新生銀行、隆力集團、SAC 等私募基金，大舉入主台灣金融業，但 SAC、凱雷集團、新生銀行都已成功退場，就剩入主安泰銀 (2849-TW) 近 14 年的隆力，由於安泰銀、國票金 (2889-TW) 今 (14) 日雙雙停牌，一旦安泰銀順利出嫁，台灣金融業的私募基金時代也將畫上句點。閱讀全文...