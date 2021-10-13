盤手看台股：半導體、航運傳雜音、怎麼看？兩族群逢低有買盤！

隨著油價走高，每桶突破 80 美元大關，全球通膨壓力再起，美國經濟復甦恐放緩。連假之後的台股，在權值股走弱下，10/12 日大跌 177 點，日 K 線收中長黑，跌破 10/7 日低點 16465 點。先前談到日出線的重要性，目前由於台股以長黑直接摜破 10/7 日日出線的低點，顯示多方僅是破底後，由於股價變低了才願意進場，一拉高就不願意追價，代表這裡多方仍處觀望，未因連假結束而進場意願提升，多方仍在等待美國 Fed 對於減少購債的決策，等待中國對於限電的政策等不確定性逐漸明朗才願意進場。

隨著大盤反攻受阻，行情暫時進入 16771~16162 點的箱型震盪。短線上，由於今年 7 月中旬後，每次反彈都無法越過前波高點，並且每一波下跌都跌破前低 (即高不過高，低破低)；大盤遲遲無法形成 N 字突破的結果，恐讓轉折變得複雜，由今年 8 月下旬的下跌後直接強彈，轉變為下跌後先整理，整理後再上漲的模式，即要先反覆打底，讓均線走平，藉由築出底部來化解均線壓力；至於極短線則先看指數能否站上 10 日均線，讓 10 日均線翻揚，在此之前，空方壓力仍大。

現階段由於時序已進入 10 月中旬，等於今年已經過了一大半，對於股價而言，今年營運的重要性正逐步下降，取而代之的是明年營運能否維持成長。以今年最熱門的兩個產業：半導體及貨櫃航運為例，近日相繼傳出營運雜音。首先半導體隨著智慧型手機、PC、NB 等市場能見度雜音不斷，加上能源隱憂及疫情干擾等變數，近日半導體族群的走勢平平，不僅晶圓雙雄走弱，相關 IC 封測及 IC 設計等股價也走低；以封測龍頭的日月光為例，儘管 9 月營收創歷史新高，但是股價卻是由 128 元跌到 93.5 元，創下波段新低，顯示市場對於過去業績不太買單，目前靜待 10/14 日台積電法說所釋出的看法，特別是今年第 4 季的預估，若是無法給市場信心，整理期會拉長，手上的半導體供應鏈就要調整。再來貨櫃航運隨著運價傳出短期回檔，部分賣壓出籠，貨櫃的長榮、陽明、萬海等股價也創下波段新低，當中包括停損賣壓、中長期獲利出場的賣壓等，目前先看十一長假後，運價是否隨著歐美回補庫存而止穩回升，然後觀察場外資金能否逢低進場。

目前盤面正逐漸進入換股高峰期，由今年營運好的股票換到明年展望佳的股票上。當中明年能見度較高的產業，如看好的電動車供應鏈 (特別是電池材料) 如中華化、美琪瑪、康普、聚和、久元、廣宇、乙盛 - KY、鴻準等，或第三代半導體如永光、漢磊、越峰、太極等，股價維持多頭格局，近期逢低皆有買盤進場。這一類明年優於今年，後續營運具成長空間的電子次產業，近期都要進一步關注，這是今年 11~12 月要留意的方向。對於一個操盤手而言，每年第 4 季往往是最忙碌的時刻，由於許多明年前景看好的公司通常在前一年的第 4 季就會嶄露頭角，故此時順勢調整手中的投資組合，建立明年第 1 季潛力股的基本持股就變得重要，盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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