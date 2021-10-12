看好EUV重要性 專家：ASML市值有望成長至5000億美元以上

根據資深投資者的預測，荷蘭半導體設備製造商 ASML(艾司摩爾) 明年的市值，有望從 3020 億美元攀升至 5000 億美元以上。

風投公司 Air Street Capital 創辦人 Nathan Benaich 和 AI 專家 Ian Hogarth 認為，ASML 在全球半導體行業，是鮮為人知的關鍵角色。

ASML 成立於 1984 年，為晶片製造商提供必要的硬體、軟體和服務。作為歐洲最大的科技公司，ASML 是全球唯一能生產極紫外線光 (EUV) 微影設備的公司，並提供台積電 (2330-TW) 等高科技公司，製作最小、最精密的晶片。

每台 EUV 機器都有超過 10 萬個零件，成本為 1.5 億美元。

Hogarth 表示，新冠疫情導致全球晶片短缺，多家晶片巨頭股價都已飆升，但 ASML 成長有限。主要是因為其技術更多處於幕後，造成市場估值偏低。

但他認為，隨著人們在投資半導體趨勢下，尋求能漲過大盤的 alpha 收益，ASML 成為當前一個理想的候選者。

Hogarth 指出，如果有國家要再造一個規模和台積電相當的晶片公司，他們將需要購買大量 EUV。因此，將晶片產業視為關鍵主權的國家增加，壟斷 EUV 市場的 ASML 就會更加受益。

ASML 上月預計，公司未來 10 年將迎來銷售熱潮，到 2025 年，其年收入將達到 240 億 - 300 億歐元，毛利率將高達 54%-56%。