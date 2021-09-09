Fed第三把交椅：今年仍有望啟動Taper

美國聯準會 (Fed) 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週三 (8 日) 發表演說稱，今年晚些時候仍有望開始縮減購債 (Taper)，但他拒絕透露具體時間。

隨著美國經濟在過去幾季強勁增長，經濟重新開放，通膨率飆升，許多分析師和 Fed 官員都表示，Fed 是時候開始慢慢撤回對經濟的支持。

Fed 主席鮑爾上月底發表全球央行年會演說，他提到：「FOMC 7 月利率會議上，我和大多數參與者指出，如果經濟發展如預期那樣，今年開始降低資產購買的速度可能是合適的。」

然而，上週五非農就業數據遠遜於預期，恐打亂聯準會啟動 Taper 的時程預期。

FOMC 永久票委威廉斯 (John Williams) 週三提到他對 Taper 的觀點。威廉斯稱：「美國經濟在實現最大就業方面也取得很好的進展，但在宣布通過『實質性進一步』進展之前，我希望看到更多的進步。」

威廉斯稱：「假設經濟持續如我預期的那樣好轉，今年開始放緩購債步伐可能是合適的。」

威廉斯 7 月 12 日曾表示，美國經濟尚未達到縮減購債的「實質性進一步進展」標準，他個人傾向先縮減量化寬鬆 (QE) 規模，接著再升息。

威廉斯週三還提到，Delta 變種病毒影響到消費者支出和就業增長，預計明年通膨率將放緩至 2%。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週三 (8 日) 早前則稱，他預計今年將開始縮減購債規模。

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於 9 月 21 日至 22 日舉行下次利率會議。

NatWest Markets 宏觀策略主管 John Briggs 認為，威廉斯發言相當受到市場矚目，因為他與主席鮑爾較密切。

分析師認為：「威廉斯周三的發言預告，他不會支持下次的利率會議上正式宣布 Taper 計畫。」

除了關注聯準會鷹、鴿派的訊息外，市場近期還關注，美國總統拜登在美國勞動節後就下一任 Fed 主席人選做出決定。

美國財政部長葉倫曾傳出表態支持鮑爾連任，但 2001 年諾貝爾經濟學獎得主、民主黨長期顧問 Joseph E. Stiglitz 週三表示， Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 是更好的人選，因為她比鮑爾能採取更強硬的監管立場，推動 Fed 更充分地考慮氣候風險。