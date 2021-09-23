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這一仗5年起跳！Epic稱蘋果執意封鎖《要塞英雄》至上訴走完

這一仗5年起跳！Epic稱蘋果執意封鎖《要塞英雄》至上訴走完 (圖片:AFP)
這一仗5年起跳！Epic稱蘋果執意封鎖《要塞英雄》至上訴走完 (圖片:AFP)

蘋果 App Store 佣金戰有新發展，遊戲開發商 Epic Games 週三 (22 日) 表示，蘋果決定 App Store 繼續封鎖《要塞英雄》，直到 Epic Games 對蘋果的訴訟走完上訴程序。

本月稍早，聯邦法院 Yvonne Gonzalez Rogers 法官對蘋果 (AAPL-US) 頒布一項永久性禁令，要求蘋果不能禁止開發者在 App 中提供其他的支付管道，意味著開發商可藉此避免高達 30% 的平台抽成。

然而，興訟的 Epic Games 恐怕是為人作嫁，因為 Rogers 認為蘋果並未形成壟斷地位，反而是 Epic Game 逕自違反合約，在《要塞英雄》中增設額外的付費管道，必須賠償蘋果超過 350 萬美元的金額，且蘋果有權繼續封鎖 Epic 的開發者帳戶，以及下架《要塞英雄》等遊戲服務。

Epic 執行長 Tim Sweeney 週三在推特上表示，蘋果已於週二晚間知會自家公司，稱在上訴期間不會恢復 Epic 的開發者帳戶。

Sweeney 在推特上張貼來自蘋果律師方的回信，以及自己要求蘋果恢復公司帳號的信件。

蘋果律師方的回信
蘋果律師方的回信
Tim Sweeney 要求蘋果恢復 Eipc 開發商帳號的信函
Tim Sweeney 要求蘋果恢復 Eipc 開發商帳號的信函

根據《巴隆周刊》訪問幾位律師的結論，該反壟斷案的上訴程序可能還要 5 年甚至更久才會完成，所以蘋果恐怕還能讓《要塞英雄》無緣蘋果行動設備用戶多年。然而，封鎖《要塞英雄》的決定不會影響 Unreal，這是 Epic 用以開發手遊的工具。

Epic 已向舊金山第九巡迴上訴法院提起上訴。週三拒絕進一步置評。蘋果拒絕置評，但此前曾表示將考慮所有法律選擇，並在明年初之前也提出上訴。

然而，雖然蘋果曾宣佈將開放媒體產業在 App 中提供額外的付費管道，但媒體服務只占蘋果 App Store 營收來源的很小一部分，禁令頒布後卻是全面開放，貢獻主要營收的遊戲也包含在內，這恐怕令蘋果損失數十億美元的佣金，儘管用戶是否信任且願意使用 App 外的付費管道為 App 內的商品付費仍是未知。

週三美股大盤齊揚，蘋果也上漲 2.42 美元或 1.69%，收 145.85 美元

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