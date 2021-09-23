這一仗5年起跳！Epic稱蘋果執意封鎖《要塞英雄》至上訴走完

蘋果 App Store 佣金戰有新發展，遊戲開發商 Epic Games 週三 (22 日) 表示，蘋果決定 App Store 繼續封鎖《要塞英雄》，直到 Epic Games 對蘋果的訴訟走完上訴程序。

本月稍早，聯邦法院 Yvonne Gonzalez Rogers 法官對蘋果 (AAPL-US) 頒布一項永久性禁令，要求蘋果不能禁止開發者在 App 中提供其他的支付管道，意味著開發商可藉此避免高達 30% 的平台抽成。

然而，興訟的 Epic Games 恐怕是為人作嫁，因為 Rogers 認為蘋果並未形成壟斷地位，反而是 Epic Game 逕自違反合約，在《要塞英雄》中增設額外的付費管道，必須賠償蘋果超過 350 萬美元的金額，且蘋果有權繼續封鎖 Epic 的開發者帳戶，以及下架《要塞英雄》等遊戲服務。

Epic 執行長 Tim Sweeney 週三在推特上表示，蘋果已於週二晚間知會自家公司，稱在上訴期間不會恢復 Epic 的開發者帳戶。

Sweeney 在推特上張貼來自蘋果律師方的回信，以及自己要求蘋果恢復公司帳號的信件。

蘋果律師方的回信

Tim Sweeney 要求蘋果恢復 Eipc 開發商帳號的信函

根據《巴隆周刊》訪問幾位律師的結論，該反壟斷案的上訴程序可能還要 5 年甚至更久才會完成，所以蘋果恐怕還能讓《要塞英雄》無緣蘋果行動設備用戶多年。然而，封鎖《要塞英雄》的決定不會影響 Unreal，這是 Epic 用以開發手遊的工具。

Epic 已向舊金山第九巡迴上訴法院提起上訴。週三拒絕進一步置評。蘋果拒絕置評，但此前曾表示將考慮所有法律選擇，並在明年初之前也提出上訴。

然而，雖然蘋果曾宣佈將開放媒體產業在 App 中提供額外的付費管道，但媒體服務只占蘋果 App Store 營收來源的很小一部分，禁令頒布後卻是全面開放，貢獻主要營收的遊戲也包含在內，這恐怕令蘋果損失數十億美元的佣金，儘管用戶是否信任且願意使用 App 外的付費管道為 App 內的商品付費仍是未知。

週三美股大盤齊揚，蘋果也上漲 2.42 美元或 1.69%，收 145.85 美元。