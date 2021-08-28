投資專家：Fed正吹起又一個房地產泡沫

美國經濟已歷經數次房地產大泡沫的影響，1923 年至 1926 年的美國房地產泡沫與大蕭條，2001 年至 2008 年的美國房地產泡沫與次貸危機，Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 週五 (27 日) 受訪時警告，聯準會 (Fed) 正吹起又一個房地產泡沫。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 週五警告，聯準會 (Fed) 因新冠疫情而推出的超寬鬆政策，正吹起又一個房地產泡沫。

Peter Boockvar 表示：「我替過去一年那些買房者感到難過，因為他們付出非常高的價格。」

Peter Boockvar 認為：「首次購屋者最容易遭受巨大損失，如果房價修正 10%，這些人將面臨一個痛苦的世界，基本上他們的房屋淨值都沒了，但對於那些已經持有一段時間、積累房屋淨值的人來說，他們將更加不受影響。」

聯準會（Fed）主席鮑爾在週五的傑克森霍爾央行年會線上演說暗示，Fed 可能在今年年底開始縮減購債 (Taper) ，但升息並非迫在眉睫。鮑爾還重申通膨終將放緩的論點。

Peter Boockvar 批評聯準會的超寬鬆政策，Fed 造成住房需求激增，此需求持續超過了供應，導致飛漲的物價。

Peter Boockvar 提到：「問題是，聯準會刺激過多的需求，以至於供應無法跟上，包括建築商拿不到材料、找不到足夠的勞工，還找不到足夠的地。」

經濟對利率最敏感的部分就是房屋價格，Peter Boockvar 擔心這將帶來深遠的影響。

他表示：「這對買房人來說是非常痛苦的，特別是首購屋者，他們想要擁有自己的房子，現在卻因為房價太高而不得不租房，但房屋租金也正在大幅上漲。人們現在對房價望而卻步，潛在的買家寧願在場邊觀望或想等房市冷卻下來。」

下周美國將公布標普 CoreLogic 凱斯席勒 (Case-Shiller) 房價指數、FAFH 房價指數和成屋簽約待過戶銷售指數，華爾街將對房市有更清晰的瞭解。