Fed結束Taper前 小摩估仍有兆美元流動性注入市場

摩根大通 (小摩) 分析師研判，假設聯準會 (Fed) 明年 8 月結束縮減購債 (Taper)，將有 8500 億美元至 1 兆美元的額外流動性將注入金融體系。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 7 月會議紀錄顯示，大部分決策官員認為，今年晚些時候啟動超寬鬆政策的「退場」程序是合適的，但對縮減購債 (Taper) 的時機、速度與結構尚未達成共識。

該會議紀要公布後，上週三 (18 日) 道瓊指數和和標準普爾 500 指數創下一個月來最大跌幅。

摩根大通分析師 Teresa Ho 和 Alex Roever 重申了他們在 8 月 6 日發表的類似觀點，他們在一份研究報告中寫道，假設今年 12 月 Fed 宣布 Taper 的決定，並需要 8 個月的時間才能完全退場。

(圖片：AFP)

小摩這份報告指出，聯準會仍將提供刺激措施，只是速度有所放緩，注入金融體系中充裕的現金仍持續。

Teresa Ho 和 Alex Roever 認為，Fed 從啟動到結束每月購買 1200 億美元美國公債和不動產抵押貸款證券 (MBS) 期間，仍將有兆美元流動性注入金融市場當中。

分析師們寫道：「我們仍預測 Fed 將在 12 月宣布 Taper，儘管 11 月宣布的風險有所提升。」

該報告提到：「實際上，11 月和 12 月的時間差別在 1200 億美元。假設 Fed 明年 8 月結束 Taper，這仍意味可能會看到 8500 億至 1 兆美元的額外流動性注入金融體系。」

葉倫傳出表態支持提名鮑爾連任 (圖片：AFP)

此外，他們還對聯準會主席鮑爾連任的可能性發表看法。彭博引述消息人士報導，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 向白宮高級顧問表態支持提名鮑爾連任 Fed 主席，美國總統拜登可能在美國勞動節 (9 月 6 日) 左右拍板定案。

他們重申，鮑爾在 2022 年 2 月任期結束後，「極有可能」不會被拜登重新提名。