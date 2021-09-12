〈觀察〉「大到不能倒」資本計提壓力大 牽動銀行股利政策

金管會日前宣布「大到不能倒」的系統性重要銀行，資本要求可延後一年實施，部分金控也坦言，為因應資本計提要求未來股利政策可能會偏向股票股利，減少現金股息，意味過去受存股族青睞的金融股，可能少了高殖利率光環加持。

過去金融業獲利年年成長，為回饋股東通常都會拉高現金殖利率，平均配發率約 7 成，好一點甚至可達 8 成，換算殖利率至少 3% 起跳，優於市場任一款優存商品，而這也讓股價波動度小的金融股，靠著高殖利率優勢，成為存股族的的首選標的。

以公股銀行為例，為因應繳庫需求並滿足股東期待，股利政策長年以來多半以現金股息為主，第一金 (2892-TW) 從 2017 年開始，每年的現金股息至少都有 1 元的水準，去年現金股息更提高 1.05 元，加上 0.3 元股票股利，合計每股發放 1.35 元股利。

但因應金管會對於系統性重要銀行的資本計提要求，加上近年外部環境變數多，讓部分銀行開始思考調整股利政策，包括第一金與兆豐金 (2886-TW) 兩家金控，近期法說不約而同釋出對於未來股利政策的展望，坦言未來因應資本要求等政策，適度的微調股利配發。

換言之，近幾年金融股「現金為重」甚至「全現金」的配息策略，可能在銀行因應未來要強化資本的考量下有所改變，未來「股票股利多於現金股息」可能成為金融配股的新常態。

部分業者坦言，因應「大到不能倒」的資本計提增加要求，除了調整股利政策外，也將進一步提高資本支出效率，減少承做資本消耗的業務，滿足法規對於資本計提的要求。