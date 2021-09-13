【袁志峰專欄】港股短線牛皮，板塊輪動持續

今天推介 - 中銀香港 (2388), 上日收市 $24.25

1) 股市前景

上証指數連升 3 周，成交壯旺，上周五收盤價更創 6 年新高，技術走勢正面，對港股有托底作用。道指連跌 5 日，美聯儲 9 月 22 日會議可能會提出削減買債規模，對環球股市帶來衝擊，港股在會議前大幅走高的機會不大。

9 月以來南向資金淨買入 73 億元，扭轉 7 月及 8 月淨賣出狀態，但不足以拉動港股向上突破，若剔除騰訊 (700)，南向資金 9 月以來是淨賣出 4 億元，而 7 月及 8 月皆是淨賣出逾 250 億元，所以現階段南向資金對港股影響屬中性而已。基於近期大市成交平穩及欠缺新資金流入，估計港股板塊輪動勢頭持續，短線操作宜靈活。

中國 8 月 PMI 及貨幣供應數據遜預期，汽車及房屋銷售也不理想，反映三季度經濟增長放緩，估計適度加快基建投資及促進國內旅遊是合理選擇，預期基建、水泥、鋼鐵、航空及濠賭股可繼續跑赢大市，筆者 8 月份曾在早報推介的相關股份有中交建 (1800)、中國建築 (3311)、中國建材 (3323)、鞍鋼 (347) 及銀河娛樂 (27)，可關注。長線投資而言，應聚焦國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是中銀香港 (2388) — 粵港澳大灣區「跨境理財通」細則上周五正式出台，並於公布 30 日後實施，意味 10 月至 11 月期間，銀行便可推出產品應市，估計中銀香港可長遠受惠。受疫情影響，中銀香港的每股盈利於 2020 年度按年跌 18% 至 2.505 元，每股派息 1.242 元，派息比率 50%。今年上半年每股盈利按年跌 17% 至 1.190 元，派中期息 0.447 元，9 月 14 日除淨。現價對應 2020 年度市盈率 9.7 倍，市賬率 0.88 倍，股息率 5.1 厘，估值吸引。建議買入，目標價 28.0 元，止損價 23.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 155 點，早盤震盪上行，午後高位整理，以全日高位收市，收報 26205 點，升 490 點或 1.9%。成交額按日減 10% 至 1498 億元，8 月份日均成交額 1590 億元。港股通南向資金淨買入約 7 億元，包括淨買入 18 億元騰訊 (700) 及 3 億元中國移動 (941) 股份。9 月以來淨買入 73 億元，8 月淨賣出 198 億元。全周計，恒指升 1.2%。

藍籌股 53 升 7 跌。海底撈 (6862) 漲逾 7%，為升幅最大藍籌。阿里健康 (241)、阿里 (9988) 及美團 (3690) 升逾 4%。華潤置地 (1109)、龍湖集團 (960)、招商銀河 (3968) 及安踏體育 (2020) 升逾 3%。中海油 (883)、港交所 (388) 及長和 (1) 升逾 2%。友邦保險 (1299) 及騰訊 (700) 升 2%。九龍倉置業 (1997)、銀河娛樂 (27) 及藥明生物 (2269) 跌 1%，為跌幅最大藍籌。

恒生科指升 2.9%，收報 6748 點，成份股 28 升 2 跌。大型科技股全線上升，百度 (9888) 及網易 (9999) 升逾 3%，阿里 (9988) 及美團 (3690) 升逾 4%，快手 (1024) 及京東 (9618) 升逾 5%，為升幅最大成份股。中芯國際 (981) 升逾 3%。金山軟件 (3888)、微盟 (2013)、明源雲 (909) 及萬國數據 (9698) 升 3%。金蝶國際 (268) 及舜宇光學 (2382) 跌少於 0.2%，是唯一下跌成份股。全周計，恒生科指升 0.3%。

板塊方面，大型科技股及水泥股跑赢大市，漲幅居前。華潤水泥 (1313) 及中國建材 (3323) 升 5% 及 3%。軟件、半導體、線上醫療、醫藥、石油、內房及物管股表現與大市同步。有色金屬及航運股表現分化。紫金礦業 (2899) 及江西銅業 (358) 升逾 6% 及 4%，中國鋁業 (2600) 跌 1%。中遠海控 (1919) 升 7%，東方海外 (316) 跌 5%。電力、鋼鐵及煤炭股下跌。華潤電力 (836)、華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 跌 3%-6%。中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 跌 5%-6%。鞍鋼 (347)、重鋼 (1053) 及首鋼資源 (639) 跌 3%-4%。

周五上証指數平開，早段上揚，最多曾漲 0.8%，其後遇沽壓倒跌 0.3%，午後回穩，收報 3703.11 點，升 0.3%，創 6 年新高。深証成指升 0.5%，科創 50 指數升 1.8%。滬深兩市總成交約 15400 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 1100 億元。滬深股通北向資金轉淨買入 36 億元，9 月以來淨買入 340 億元，8 月淨買入 269 億元。全周計，上証指數升 3.4%，深証成指升 4.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

路透報道，中國證券監管機構正尋求把境外註冊公司海外上市審查範圍擴至香港 IPO。中國證監會據報已成立小組，重點關注試圖利用可變利益實體（VIE）結構在海外上市的公司，包括打算在香港上市的公司。(信報)

央行發布 8 月金融信貸數據顯示，M2 同比增長 8.2%，前值為 8.3%；新增人民幣貸款 1.22 萬億，比上年同期少增 631 億元，前值為 1.08 萬億元；社會融資規模增量為 2.96 萬億元，比上年同期少 6295 億元，前值為 1.06 萬億元。 8 月末社會融資規模存量為 305.28 萬億元，同比增長 10.3%。(Wind)

中國汽車協會公布，內地 8 月汽車銷量 179.9 萬輛，按年下跌 17.8%，是連續第四個月下滑，且降幅較 7 月擴大，主要受到疫情、晶片短缺及大宗商品價格上漲等影響。今年首 8 個月，汽車銷量 1655.6 萬輛，按年增長 13.7%。(信報)

4) 個股訊息

丘鈦科技 (1478) 公布，8 月攝像頭模組銷售 4075.6 萬件，按年升 20.4%。8 月指紋識別模組銷售 933 萬件，按年減少 1.7%。(信報)

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