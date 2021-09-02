獲利創新高 金管會核准5家保險業可發現金股息共114.86億元

金管會保險局表示，截至 9 月 2 日止，共核准包括中壽、合庫人壽、安聯人壽、康健人壽、富邦人壽等 5 家壽險業可發放現金股息，合計同意發放金額共 114.86 億元。

去年金管會僅核准 4 家保險業發放現金股息，金額僅 50.56 億元，2020 年壽險業獲利共 2089 億元，創下歷史新高，因此金管會今年核准可發放的現金股息也翻倍成長。

保險局主秘蔡火炎表示，這 5 家獲准發放現金股息的公司，中壽發放 18.92 億元、合庫人壽發放 3.85 億元、安聯人壽發放 11.2 億元、康健人壽發放 6.46 億元、富邦人壽發放 74.4 億元。

媒體提問，先前已送件申請的保誠人壽為何沒獲核准？蔡火炎則說，保誠人壽先前遞件的資料不夠完整，近期將準備重新遞件申請。

另外，金管會也公布壽險業的平均資本適足率 (RBC)，截至 6 月底全體壽險業的 RBC 平均約 325.88%，全都超越法定最低門檻 200%，其中合庫人壽 RBC 1784.43% 居冠，三商美邦人壽則以 209.79 敬陪末座。

在淨值比部分，截至 6 月底全體壽險業平均淨值比約 8.92%，高於法定最低門檻 3%，以單一公司來看，法國巴黎人壽淨值比 33.82% 居冠，宏泰人壽最低僅 3.88%，但全都合乎法定最低門檻要求。

