Nvidia併購案能否獲准 歐盟10月13日給答案

Nvidia（輝達）(NVDA-US) 周三 (8 日) 尋求歐盟尋求批准併購英國晶片開發商安謀（ Arm），歐盟執委會已將 10 月 13 日訂為裁決交易的初步期限，外界預料歐盟可能和英國主管機關表達相同疑慮，打壞輝達預定明年初完成交易的如意算盤。

歐盟執委會雖然設定初步期限，但由於競爭對手與晶片客戶批評，仍可能將審查時間至少延長 4 個月。輝達一年前宣布併購，原本希望明年 3 月之前完成交易。

高通 (QCOM-US) 與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 曾表示一旦收購案通過，輝達將控制安謀基本晶片技術許可，可能會影響到安謀「半導體界瑞士」的生意模式，也就是和各企業維持中立合作夥伴。

博通 (AVGO-US)、聯發科 (2454-TW) 和邁威爾 (MRVL-US) 等顧客也擔心，輝達完成收購後會中斷競爭對手依賴安謀用於資料中心與智慧型手機的各項技術。

英國競爭與市場管理局（CMA）正在調查此收購案，並表示，有必要進行更長時間的全國性調查。這項收購案還須獲得美國與中國的批准。

輝達反駁外界疑慮，承諾保持技術開放，該公司也向 CMA 做出類似承諾，但 CMA 認為現階段該承諾還不夠充分。反壟斷官員很少在未經仔細審查的情況下批准所謂的「行為承諾」，因為要查核公司如何履行承諾相當不易。

在價值 4,000 億美元的晶片產業中，安謀擁有最廣泛使用的一套標準與設計，該公司技術是全球大多數智慧手機的核心，而且在運算領域有越來越重要的地位，包括企業與政府系統運作的伺服器系統。

安謀一直以來維持中立角色與眾多大型科技公司做生意，包括出售晶片設計圖與標準授權，而這些生意夥伴多數互為競爭關係。日本軟銀於 2016 收購安謀，其與安謀的客戶並未重疊。

本篇文章不提供合作夥伴轉載