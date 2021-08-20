Nvidia資料中心Q3可望加速成長 近半分析師上調目標價 股價漲近4%

Nvidia 周三公布強勁財報與優於預期的財測後， 近半數的分析師提高目標價，看好 Nvidia 未來資料中心營收將創下更多新紀錄，激勵該股周四 (19 日) 上漲近 4%。

目前追蹤 Nvidia 的 41 位分析師中，有 34 位為買進評等，5 位為持有，2 位給予賣出評等。FactSet 數據顯示，至少有 24 位分析師在周三財報公布過後上調目標價，平均為 219.23 美元，高於先前的 204.24 美元。

Nvidia 預估第三季營收落在 66.6 億美元至 69.4 億美元，優於華爾街預期，並預估逐季成長動能很大一部分將來自於資料中心。

Nvidia 在電話會議中表示，第二季資料中心業務垂直應用客戶仍然佔相當大的比率，約 50%；另一部分為超大規模資料中心，略低於 50%。其餘則包含超級運算業務。預估第三季將看到垂直應用產業和超大規模產業的需求加速成長。

Nvidia (NVDA-US) 周四一度上漲超過 7% ，終場上漲 3.98% 至每股 198.28 美元，該股過去 12 個月總計上漲 68%。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 表示，Nvidia 除了持續囊括遊戲市場外，資料中心業務的表現，證明仍有一定的成長題材。他表示，資料中心現在充分發揮，短期內將出現相當大轉變，未來有望超越遊戲市場。

Cowen 分析師 Matthew Ramsay 則認為，資料中心加速成長是這次 Nvidia 財報會議的一大關鍵，他預計資料中心和遊戲持續成長周期，將推動 Nvidia 2022 會計年度出現 50% 以上的有機成長 (靠自身營運而非併購的成長)。

此外，許多分析師認為，加密貨幣專用顯卡 (CMP) 的需求下滑，並沒有對該公司的展望產生太大影響，意味著有別於 2018 年，這次 Nvidia 特地推出專用挖礦顯卡並限制一般顯卡的算力的策略奏效，避免重演當年挖礦需求驟降導致遊戲顯卡供過於求的惡夢。

Jefferies 分析師 Mark Lipacis 認為，CMP 需求下降的的風險很低，與 2018 年相比，如今 CMP 銷售額僅占遊戲 GPU 的 10%，「我們認為， Nvidia 的護城河和軟體營收成長將出現額外的驚喜。」