Nvidia坦承收購Arm需時恐延長 市場預計獲准機會低

Nvidia(輝達)(NVDA-US) 周三 (18 日) 表示，400 億美元收購英國晶片設計公司 Arm 的交易，與監管機構所需談判花費的時間，可能比預期更長，但仍有信心達成。與公司的表態相比，華爾街分析師的看法似乎相反。

Nvidia 財務長 Colette Kress 透過聲明表示，儘管有一些反對聲音，而且與監管機構的討論時間，也比最初預期的要長，但公司對這筆交易仍充滿信心，監管機構應該會認識到，這次收購對 Arm、其客戶以及整體業界的好處。

然而，這樣的看法似乎有些一廂情願。業內一直擔心 Arm 被收購後將失去獨立性，英國政府也傳出以「對國家安全構成潛在風險」為由，正進行嚴格審查，可能阻止這次交易。

Edward Jones 分析師 Logan Purk 直言，許多投資者已經認為交易最終獲得批准的可能性很低，因此如果最後交易被阻止，也在市場預期之中。

這筆交易還需要獲得美國、歐洲和中國的監管批准。Nvidia 去年對投資者表示，計畫在 2022 年 3 月前完成交易，但收購協定允許兩家公司將最後期限延長至 2022 年 9 月。

到 2022 年 9 月，如果交易未能獲得政府批准，任何一方都可以選擇退出。

Kress 表示，如果未能取得監管機構的批准，將會在 2022 年 9 月再處理這個問題。